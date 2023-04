Des concerts pour toutes les oreilles: des nouveaux spectacles adaptés pour les familles

Depuis mars 2022, l’initiative Concerts pour toutes les oreilles propose des prestations de jour, plus courtes et avec un volume sonore adapté, pour les familles à Québec. Élage Diouf, Louis-Jean Cormier, Damien Robitaille et Gab Paquet y ont participé au cours des derniers mois.

Mère, à l’époque, d’un petit garçon, il était difficile pour Anne Baillard d’assister à des concerts et aller voir ses artistes préférés.

« C’était trop long, ça finissait trop tard et les conditions n’étaient pas optimales. Trois freins qui étaient faciles à contourner », a-t-elle indiqué.

Elle a contacté quelques salles de spectacle et créait en mars 2020 les Concerts pour toutes les oreilles. Une initiative qui pourrait prochainement sortir de Québec.

La pandémie s’est pointée et le premier concert, mettant en vedette Élage Diouf, a été présenté le 12 mars 2022.

Il y a eu ensuite Louis-Jean Cormier, au Petit Champlain, Damien Robitaille à La Chapelle Spectacles et Gab Paquet au Pantoum.

« J’ai contacté les artistes, moi-même, ou par l’entremise des salles de spectacles. Ils ont tous été favorables. Ils ont trouvé que c’était une belle idée et ils ont embrassé le projet », a-t-elle raconté.

Sophie Lemelin, directrice générale et artistique de La Chapelle Spectacles, souhaite renouveler l’expérience.

« Je parle de cette initiative lorsque je contacte les artistes. C’est super positif et ça amène une tout autre clientèle. Ça rend les arts plus accessibles », a-t-elle fait remarquer.

Le concert de Damien Robitaille, à 11 h, un samedi matin, avait fait salle comble.

« Ce n’est pas compliqué, pour nous, d’ajouter une représentation en après-midi ou le lendemain matin. L’aménagement scénique demeure le même », a-t-elle précisé.

Un succès

Anne Baillard avoue avoir été surprise par la qualité d’écoute à ces concerts de soixante minutes.

« Le public est très large. Il y a des enfants d’un, deux et trois ans et des personnes âgées sans enfant. Oui, on peut écouter la musique de ces artistes à la maison, mais en spectacle, c’est une coche au-dessus. C’est une expérience fondatrice extrêmement forte et qui nourrit la vie familiale. C’est un succès à tous les niveaux », a-t-elle fait savoir.

Anne Baillard, qui prépare la saison 2023-2024, reçoit des demandes pour offrir ce genre d’expérience à l’extérieur de Québec.

« Je suis en train de travailler là-dessus, avec des partenaires, pour mettre en place un réseau », a-t-elle fait savoir.

De retour à la Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre, le 7 et 8 avril, avec son spectacle À mains nues, Émile Proulx offrira un Concert pour toutes les oreilles, le 8 avril, à 15 h.

« Cette initiative est une maudite bonne idée. L’offre culturelle en musique, à la base, exclut souvent les familles. C’est un excellent flash et je crois à ça. Un enfant comprend bien plus d’affaires que l’on pense », a-t-il dit, lors d’un entretien.

Dumas suivra, le 23 septembre prochain, au Théâtre Petit Champlain. Il offrira une prestation semblable le 1er octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts à Montréal qui n’a pas de lien avec les Concerts pour toutes les oreilles.