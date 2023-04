Des éloges pour le nouveau concert de Depeche Mode, qui viendra à Québec et Montréal dans quelques jours

Même s'il a perdu l'an dernier son claviériste, Andy Fletcher, Depeche Mode est plus vivant que jamais. C'est ce qui ressort des récentes critiques de la nouvelle tournée du groupe anglais, qui s'amènera au Québec dans quelques jours. « Une soirée qui a défié la mort », a même titré le Los Angeles Times.

• À lire aussi: Les rendez-vous culturels de la capitale

• À lire aussi: Depeche Mode ajoute une date à Montréal

• À lire aussi: Entre 375 et 2500$ pour voir Madonna à Montréal!

À respectivement 60 et 61 ans, les deux membres fondateurs de Depeche Mode encore vivants, Dave Gahan et Martin Gore, ont décidé de repartir sur la route malgré le décès de leur camarade de longue date. Et ils paraissent en grande forme dans ce nouveau concert de deux heures qui se promène un peu partout dans le prolifique répertoire du groupe.

Ayant lancé le mois dernier leur plus récent album, l'acclamé Memento Mori, les musiciens livrent quelques nouveaux morceaux. Mais ils servent aussi leurs éternels succès, comme Enjoy the Silence, Just Can't Get Enough et Personal Jesus.

« Gahan était charismatique et flamboyant comme toujours, jouant le rôle du chanteur de style Mick Jagger rencontre Gumby, écrit The Mercury News. Pendant qu'il se promenait sur scène, il bougeait son postérieur pour la foule et levait frénétiquement ses bras quand il n'était pas derrière son micro. Sa voix était profonde comme un canyon. »

« Gahan et Gore ont servi le concert que leurs fans attendaient avec impatience, écrit Consequence of Sound. Depeche Mode, contrairement à plusieurs groupes de sa génération, se ne gêne pas de jouer du nouveau matériel, tel qu'on l'a vu avec les trois premières pièces qu'ils ont jouées, toutes tirées de Memento Mori. »

Depeche Mode jouera le 9 avril, au Centre Vidéotron de Québec, et le 12 avril, au Centre Bell de Montréal.