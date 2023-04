Des milliers de dollars à une agence de recrutement pour rien

Des Québécois d’origine haïtienne se disent dupés par une agence de recrutement à qui ils ont payé des milliers de dollars en vain dans l’espoir de faire venir leurs proches comme travailleurs temporaires.

«Ça a été la pire erreur de ma vie», estime aujourd’hui Pierrelinne Alphonse, une préposée aux bénéficiaires née en Haïti.

La jeune trentenaire dit s’être endettée de 5000 $ US (6300 $CA) pour que son frère et sa soeur viennent la rejoindre au Québec en tant que journaliers de production dans la volaille.

Elle a payé ce montant en 2020 à SOS Global Recrutement, une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires présente au Québec et en Haïti qui détenait un permis de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

En plus d’avoir perdu tout espoir que sa fratrie la rejoigne ici, Mme Alphonse est aujourd’hui incapable de se faire rembourser, même si elle jure que les services promis ne lui ont pas été rendus.

Le Journal s’est entretenu avec sept autres Haïtiens qui allèguent être victimes de la même entreprise.

Guirlouse Joseph affirme même avoir versé plus de 25 000 $ pour faire immigrer une dizaine de ses proches au Québec, il y a 3 ans. «Ils ont pris tout mon argent. Et à date, personne n’est venu», laisse-t-elle tomber.

Tout inclus

À l’époque, les promesses de l’agence avaient de quoi faire rêver, surtout au vu de la crise que traverse la perle des Antilles.

Lors de rencontres d’information, un représentant faisait miroiter un emploi au Québec dans une usine de transformation pour ses proches haïtiens à condition de payer, selon plusieurs témoignages et des enregistrements que nous avons recueillis.

«Le 2400 $, c’est pour le billet d’avion, l’examen médical, pour les avocats en Haïti et les frais de visa», entend-on préciser le pasteur Joanesse St-Fort dans l’enregistrement d’une rencontre d’information tenue à Montréal en janvier 2020 obtenu par le Journal.

Les intéressés devaient débourser ce montant en argent comptant ou par virement bancaire pour avoir droit aux services de l’agence, sans pour autant signer de contrat en bonne et due forme.

Or, la loi québécoise interdit à ce type d’agence d’exiger des frais des travailleurs pour leur recrutement, sauf exception.

Les yeux fermés

«Quand on s’inquiète pour nos proches, ça obstrue notre vigilance, on baisse la garde», reconnait avec le recul Sidney, trop «gêné» de sa naïveté pour utiliser son vrai nom.

Ce dernier a payé plus de 7000 $ pour que ses deux petites soeurs immigrent ici, sans résultat.

C’est aussi que la méfiance envers ce type d’offre a été mise à mal par la situation actuelle en Haïti, qui peine à se remettre de l’assassinat de son président et des catastrophes naturelles qui la frappent à répétition.

Certains prêts à tout pour quitter leur patrie ont même vendu la totalité de leurs biens pour pouvoir appliquer au programme de SOS Global, rapportent des Haïtiens au Journal.

«SOS Global avait le beau jeu. Ils savaient qu’en Haïti, les gens étaient prêts à emprunter de l’argent pour partir s'il le faut», fait remarquer l'organisateur communautaire montréalais Frantz André, bien au fait de la situation.

Des témoins ont rapporté au Journal que des centaines de personnes ont aussi assisté aux rencontres d’information organisées par SOS Global dans un chic hôtel de Pétionville, en Haïti, début 2020.

Nora T. Lamontagne

Des frais déjà payés

Par ailleurs, Volailles Giannone, une usine de transformation québécoise qui cherchait à recruter via SOS Global, avait déjà acquitté les dépenses pour la venue des futurs employés.

«On a payé les frais de voyage, d’avocat, de tout le processus», assure Claudio Carelli, directeur des finances de cette entreprise.

Giannone a finalement recruté deux journaliers de production haïtiens sur les 80 qu’elle espérait faire venir grâce à SOS Global. Les 78 autres permis ont été refusés.

M. Carelli dit ignorer que l’agence percevait des frais supplémentaires des candidats intéressés à travailler chez eux et se dissocie entièrement de cette pratique.

«Orientation et accompagnement»

L’avocat de SOS Global, Lukas Ross, clame de son côté que l’agence offrait «des services d’orientation et d’accompagnement aux ressortissants étrangers» et n’exigeait «aucun frais [...] pour leur recrutement» dans une lettre en réponse aux questions du Journal.

Il cite en exemple un examen médical préliminaire, une formation sur «la vie, l’histoire et les moeurs canadiennes», ou l’accueil des travailleurs à l’aéroport.

Cependant, les clients de l’agence à qui le Journal a parlé affirment ne jamais avoir signé de contrat spécifiant clairement quels services étaient inclus dans le prix.

Crève-coeur

En cas d’insatisfaction, Me Julia Nakache, aussi pour SOS Global, invite les clients à communiquer avec la compagnie pour évaluer si un remboursement est possible.

Mais Pierrelinne Alphonse, qui tente de récupérer son argent sans succès depuis plus d’un an en multipliant les démarches auprès de l’agence et de la justice, désespère.

«Je veux mon remboursement. C’est aussi simple que ça. Ma famille n’a que moi, c’est un gros poids sur mes épaules», lance-t-elle.

«Le 2500 $ c’est sûr que ça me fait mal. Mais ça fait encore plus mal pour la personne en Haïti. C’est ce faux espoir qui anéantit la personne », ajoute Hervet Charles, qui a payé pour faire venir sa cousine.

Le Montréalais d’adoption qui cumulait trois emplois pour pouvoir défrayer les coûts de l’agence s’est pratiquement résigné à l’idée qu’il n’aurait pas de remboursement.

Entre Haïtiens

Le sentiment d’injustice d’ex-clients est amplifié par le fait que plusieurs employés de l’agence, sa présidente, Roberta Severe, ainsi que le pasteur évangélique Joanesse St-Fort, qui a référé plusieurs fidèles à SOS Global, sont d’origine haïtienne.

«On devrait s’entraider, pas profiter des autres», dit durement Mme Alphonse.

Dans une brève entrevue, le pasteur St-Fort a soutenu s’être limité à inscrire des participants au programme et ne pas avoir été payé pour ce faire.

Mme Severe nous a quant à elle référée à ses avocats.

Plus de permis

Par ailleurs, SOS Global était détentrice d’un permis valide de la CNESST jusqu’en août dernier.

La Commission n’a pas renouvelé le permis de l’agence de recrutement puisqu’elle ne satisfaisait plus aux conditions, écrit un porte-parole, sans préciser lesdites conditions.

La CNESST confirme avoir déclenché une enquête en 2022, après avoir reçu au moins une plainte au sujet de l’agence.

Gare à certaines agences de recrutement, préviennent des avocats

Des avocats mettent en garde contre les pièges tendus par certaines agences de recrutement qui exploitent le désespoir de ceux qui rêvent de travailler au Canada pour avoir une vie meilleure.

«On joue avec la misère humaine. Quand les gens n’ont pas d’autres options, ils sont prêts à s’accrocher à un rêve qui n’existe pas», déplore Me Krishna Gagné, spécialisée en droit de l’immigration.

Comme plusieurs de ses collègues, l’avocate a souvent vu passer des offres d’emploi d’agences de recrutement à l’étranger trop belles pour être vrai, souvent en provenance de pays francophones d’Afrique ou d’Haïti.

Elle conseille de se méfier quand l’agence de recrutement n’est pas inscrite dans le registre de la CNESST, exige des frais sans qu’un contrat de travail n’ait été signé ou encore n’a pas de numéro ou d’adresse au Canada.

L'importance du contrat

«Tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de contrat de travail, il n’y a de frais à payer pour rentrer dans un bassin d’employés. Ça prend un contrat de travail», ajoute-t-elle catégoriquement.

Me Ho Sung Kim, qui accompagne des entreprises dans leurs démarches de recrutement à l’international, rappelle aussi l’importance d’avoir un contrat écrit.

«Je comprends que les contrats verbaux sont courants dans plusieurs de pays, mais c’est très dangereux. Ça ne laisse aucune trace, et il ne reste que le transfert de sommes», prévient-il.

Ces précautions sont particulièrement importantes à prendre puisque les victimes n’ont que peu de recours dans leur pays d’origine, disent les experts.

«On s’entend que ça se passe à l’étranger, et que le Canada n’y a pas juridiction», expose Me Kim.

Un mince espoir

Pour les clients québécois de SOS Global qui se disent lésés, quelques démarches sont toujours possibles, notamment en recourant aux petites créances.

C’est ce qu’a fait Sidney, qui a trop honte pour utiliser son vrai nom. Ce dernier réclame maintenant à SOS Global plus de 7000 $ qu’il a déboursés pour que ses soeurs le rejoignent ici, sans résultat.

«Moi, j’ai entamé des procédures judiciaires, mais qui sait combien de gens n’ont pas cette possibilité», regrette-t-il.