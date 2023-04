Des visites d’écoles secondaires privées dès la 4e année du primaire

Certains parents et leurs enfants s’y prennent de plus en plus tôt pour faire le choix d’une école secondaire, parfois même dès la quatrième année du primaire, ont constaté des directions d’écoles privées de la région de Québec.

«On a remarqué dans les dernières années à quel point le choix d’une école, c’est quelque chose de très anxiogène pour bien des familles», affirme Jean-David Meunier, directeur de l’école secondaire privée François-Bourrin, située à Beauport.

Ce dernier a même accueilli des élèves de quatrième année dans son école lors des traditionnelles visites qui se déroulent habituellement dès le mois de septembre. «On en voit présentement, mais ce n’est pas la majorité», précise-t-il.

Afin de faire «diminuer le niveau de stress», le regroupement régional des établissements privés organise cette année pour la première fois le Salon des écoles privées de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, samedi le 15 avril à l’Université Laval.

«Si vous voulez en apprendre sur le privé, c’est la bonne place pour un premier contact, vous n’avez pas besoin de faire des portes ouvertes des années à l’avance, en troisième ou quatrième année. Ça permet de prendre ça une étape à la fois», indique M. Meunier, qui est porte-parole du regroupement.

Les parents pourront ainsi faire une première sélection afin de réduire par la suite le nombre d’écoles à visiter cet automne, ajoute M. Meunier.

Les écoles privées de la région sont par ailleurs aussi touchées par la pénurie de personnel scolaire et espère profiter de cet événement pour mener une opération séduction auprès de candidats potentiels.