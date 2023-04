Dylan Larkin voulait poursuivre la reconstruction à Detroit

Il n’y a pas un livre d’instructions qui vient avec la philosophie d’une reconstruction. À Detroit, les Red Wings restent encore dans une phase de remodelage malgré un septième printemps d’affilée sans participer aux séries.

Capitaine des Wings depuis la saison 2020-2021, Dylan Larkin a offert un vote de confiance envers son organisation le 1er mars dernier en acceptant une prolongation de contrat de huit ans et 69,6 millions (8,7 millions en moyenne).

Dans la fleur de l’âge à 26 ans, Larkin avait la certitude de faire sauter la banque. Il a surtout renoncé au désir de voir si le gazon ne pouvait pas être plus vers dans la cour du voisin.

« Je voulais rester à Detroit, je viens du Michigan, a dit Larkin en entrevue au Journal après l’entraînement des Red Wings, lundi, au Centre Bell. Pour moi, c’était la bonne décision. Je regarde le futur de l’équipe et j’aime où nous nous dirigeons. Mo (Moritz Seider) et Lucas Raymond sont déjà deux très bons joueurs. Il y a aussi Simon Edvindsson et Marco Kasper. Je veux faire partie de cette équipe. »

« J’aurais pu prendre un chemin plus facile en partant pour une équipe qui a une chance de gagner la Coupe Stanley dès ce printemps. Mais je désirais poursuivre l’aventure avec les Red Wings. Je ne voulais pas quitter le navire. »

Depuis ses débuts dans la LNH en 2015-2016, Larkin a connu le hockey des séries à une seule reprise. C’était justement à sa saison recrue. S’il a choisi de rester fidèle à son équipe, il reconnait qu’il y a des moments plus sombres.

« C’est parfois difficile de rester patient, plus les années passent, a souligné le numéro 71. À nos premières saisons, nous n’acceptions pas réellement la réalité d’une reconstruction. Nous essayions de rafistoler des choses avec de petits ajouts. Mais à l’arrivée de Steve Yzerman (avril 2019), c’est devenu clair que nous rentrions dans une phase de reconstruction en misant sur les repêchages. »

Une première en neuf ans

À Detroit depuis le mois de juillet dernier, David Perron rangera son équipement plus hâtivement qu’en temps normal.

« Ce n’est pas évident, a dit Perron. Je ne participerai pas aux séries pour une première fois en huit ou neuf ans (depuis sa saison avec les Oilers d’Edmonton en 2013-2014). J’ai eu à travailler sur cet aspect pour le côté mental. Ça me faisait de quoi dans le dernier mois. »

Bâtir une culture

Il y a des messages similaires à Detroit comme à Montréal. Dans le vestiaire des Wings, on parle aussi de bâtir une culture.

« Nous devons construire l’équipe de la bonne façon, a noté Perron. Je sais que les matchs n’ont plus de signification, mais il faut réaliser qu’avec deux ou trois victoires de plus, nous serions encore à jouer des matchs importants. Après 77 matchs, ce n’est pas une grosse différence. Dans le dernier mois, nous avons perdu deux fois contre Philadelphie et une fois contre St. Louis. C’est important de jouer de la bonne façon tous les soirs. »

« Ça peut devenir un défi, mais il faut garder les bonnes habitudes, a renchéri l’entraîneur en chef, Derek Lalonde. Si vous avez regardé nos matchs dernièrement, nous n’avons pas commis beaucoup de revirements, nous restons dans le visage de nos rivaux et nous travaillons fort. Nous devons encore poursuivre dans ce chemin. »

Getty Images via AFP

À la date limite des transactions et dans les jours précédents, Yzerman n’a pas hésité à échanger plusieurs joueurs de son noyau avec les départs de Tyler Bertuzzi, Filip Hronek et Oskar Sundqvist.

« C’était dur de voir partir des joueurs importants, mais nous l’avons fait pour le futur », a expliqué Lalonde.

Parlant de futur, Lalonde a maintenant le sentiment que les Wings partiront la prochaine saison avec le ballon à la ligne de 50, comparativement à la ligne des buts au mois d’octobre dernier. Quand il a terminé son analogie avec le football, Lalonde a corrigé sa propre phrase en précisant qu’au Canada et dans la LCF, son équipe recevrait le ballon à la ligne de 55 !