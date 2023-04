Faut-il opter pour un taux fixe à court terme pour son hypothèque?

Le but des nombreuses augmentations du taux directeur de la Banque du Canada est de faire baisser l’inflation.

La majorité des emprunteurs se tournent habituellement vers les termes de 5 ans, c’est actuellement moins tentant dans les circonstances : personne ne veut payer un taux élevé pour 5 ans...

Que faire ? J’en ai parlé avec M. Charles-Antoine Boudreau, courtier hypothécaire chez Planiprêt.

Parmi les éléments qui ont une incidence sur les taux d’intérêt, il y a le coût des fonds que la banque emprunte sur les marchés pour ensuite vous proposer votre prêt. Actuellement, ils sont en baisse, ce qui favorise de meilleurs taux d’intérêt fixes.

«On peut se réjouir de cette nouvelle», ajoute M. Boudreau.

En période d’instabilité économique, il propose de réfléchir aux trois options suivantes pour faire un choix éclairé :

1 - Un taux fixe à courtterme (2-3 ans) pourtraverser les incertitudes

Bien entendu, nous souhaitons tous que l’inflation soit maîtrisée afin que les taux d’intérêt baissent à nouveau. Plusieurs ont bon espoir que ce sera le cas avant 5 ans et ne souhaitent donc pas renouveler leur prêt pour une si longue période avec les taux actuels. Un taux fixe à court terme offre donc la possibilité d’avoir l’esprit tranquille sur un paiement, sans variation, sur une plus courte période.

2 - Un taux fixe de 5 ans pouravoir l’esprit tranquille,ne sachant pas comment l’inflation se comportera

Si vous souhaitez tout de même aller de l’avant avec ce terme avec taux fixe, M. Boudreau rappelle ceci : « Pensez à privilégier un prêteur avec de faibles pénalités en cas de rupture de contrat avant l’échéance du terme. »

En effet, les pénalités peuvent parfois être si salées ou le terme si avancé qu’il ne vaut plus la peine de s’en prévaloir. Toutefois, ces pénalités sont différentes selon l’institution financière.

3 - Un taux variable

« Il peut aussi être intéressant advenant un ralentissement rapide de l’économie », rappelle M. Boudreau.

En effet, le taux variable suit à la hausse ou à la baisse le taux directeur : lorsque celui-ci monte, votre taux variable monte et lorsque le taux directeur baisse, votre taux variable baisse. Si l’inflation est maîtrisée plus rapidement, le taux directeur pourrait baisser ses taux d’intérêt rapidement, ce qui pourrait signifier des économies plus importantes qu’avec un taux fixe de 5 ans, ou même un taux fixe à court terme de 3 ans. Qui veut manquer le bateau ? Le taux variable offre la possibilité d’en profiter sans délai.