Festival de la chanson de Tadoussac: Chloé Sainte-Marie, Luc De Larochellière et Vulgaires Machins en tête d’affiche

Chloé Sainte-Marie, Luc De Larochellière et Vulgaires Machins dominent l’affiche du 39e Festival de la chanson de Tadoussac, qui aura lieu du 15 au 18 juin.

La prestation de Chloé Sainte-Marie suit la parution, l’automne dernier, du livre-disque Maudit silence, dans lequel des poèmes sont récités en quatorze langues (latines, créoles et autochtones).

Avec Luc De Larochellière, elle sera la vedette de la soirée du 16 juin, à la scène Québecor de l’église de Tadoussac, pendant que Valaire fera danser les festivaliers dehors, dans le Jardin Hydro-Québec.

Le lendemain, la scène extérieure sera le théâtre d’une soirée de punk, de rock, de pop indie, avec Ariane Roy, Les Shirley et de Vulgaires Machins qui se donneront en spectacle. À l’église, ce sera plus en douceur avec Ingrid St-Pierre et Elliot Maginot.

Photo les archives Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Les sœurs Boulay, Caroline Savoie, Philippe B et Gab Bouchard font aussi partie de la quarantaine d’artistes qui se produiront sur l’une ou l’autre des quinze scènes intérieures et extérieures du festival.

Les passeports et billets à l’unité sont en vente dès maintenant.