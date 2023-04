Immigration: un casse-tête insoluble

Ceux qui dans leur naïveté croyaient que la fermeture du chemin Roxham au Québec allait régler une partie du problème de l’immigration illégale chez nous doivent se rendre à l’évidence. Il n’y a pas de solution magique.

Les images des réfugiés de la terre entière défilant à travers les continents vers nos pays développés et démocratiques nous obligent à constater que toutes nos frontières sont poreuses. La construction de murs, peu importe leur hauteur, comme dans le sud des États-Unis, n’empêche pas les migrants de trouver le moyen de les escalader.

Même si le chemin de Roxham est bloqué, il reste 9000 km de frontières entre le Canada et les États-Unis qui s’offrent encore aux « damnés de la terre ». Qu’ils soient riches ou pauvres, ils sont prêts à risquer leur vie, voire à la perdre, pour trouver l’eldorado dans les pays d’accueil.

Rien ne semble arrêter le flux de migrants. Car ils fuient la pauvreté, la persécution, des guerres intestines ou des régimes dictatoriaux. C’est en Europe et en Amérique du Nord où se trouvent les seuls pays d’asile susceptibles de garantir leur survie.

Transformation inquiétante

Or, malgré toutes les ententes internationales, malgré la bonne volonté des pays d’accueil et l’ouverture et la tolérance de leurs citoyens, cette immigration dont une partie semble incontrôlable est en train de transformer profondément les assises de nos sociétés.

Citons encore une fois l’ex-premier ministre de France Michel Rocard, qui a dit en 1989 « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester une terre d’asile politique... mais pas plus ».

Pourquoi les réfugiés du monde ne demandent-ils jamais l’asile en Chine, en Corée du Nord, en Arabie saoudite ou en Russie, entre autres ? La réponse paraît si évidente que personne n’ose jamais la poser. Les réfugiés comme les immigrants, d’ailleurs, cherchent la sécurité, la liberté et la possibilité pour eux et leurs enfants d’être hébergés, éduqués et soignés. Seuls les pays occidentaux et démocratiques sont capables d’offrir ces avantages.

Cependant, l’Occident a besoin d’une main-d’œuvre. Ce n’est pas que par altruisme que nos pays sont ouverts à l’immigration. Mais la société québécoise francophone et laïque, à la différence de la société canadienne multiculturelle et postnationale, a-t-elle les moyens d’intégrer les réfugiés qui arrivent chez nous dans l’usage du français ? Ces derniers, souvent pauvres et sous-scolarisés, commandent une attention sans faille. On ne peut les recevoir sans y mettre le prix.

Intégration

Pour intégrer les réfugiés, il faut tenir compte du fait qu’ils sont souvent plus démunis que des immigrants qui ont réussi à répondre aux exigences des services d’immigration. Les flots migratoires ne vont jamais cesser.

Regardons ce qui se passe en Europe, où la présence des réfugiés provoque des perturbations sociales transformant l’échiquier politique.

Le Danemark, un pays traditionnellement social-démocrate, a encore durci les restrictions à l’endroit des réfugiés et des immigrants après les élections en novembre en 2022. Mais le Québec n’est pas un pays. Il ne peut imposer ses règles, ce qui est un obstacle à une intégration plus exigeante.

Les mouvements migratoires actuels sont là pour demeurer. Il est évident que la politique de Trudeau invitant les réfugiés du monde à rejoindre le Canada complique une solution raisonnable à la crise migratoire.