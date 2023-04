Intelligence artificielle: qui écrira demain STAT et Indéfendable?

Même si des cracks travaillent depuis des années sur l’intelligence artificielle, voilà qu’ils paniquent tout à coup et demandent un moratoire.

Il a suffi de mettre en marché ChatGPT, un langage de pointe conçu par OpenAI, pour que le monde entier se mette à trembler. A-t-on raison d’avoir peur de cet agent conversationnel capable de répondre à toutes les questions, d’écrire, de traduire et même d’entretenir une conversation ?

Au cours du week-end, j’ai posé cette question à deux experts, l’un en informatique, l’autre en gestion. Pas des deux de pique, mais des ingénieurs avec des maîtrises. Leurs explications sur l’intelligence artificielle (que j’appellerai simplement l’IA comme ceux qui s’y connaissent bien, ce qui n’est pas mon cas) sont loin de m’avoir rassuré. L’un d’eux compare la situation au début de l’ère nucléaire. Cette fois, il n’est pas question de destruction matérielle, mais du danger que fait courir l’IA à la démocratie et à notre mode de vie.

Des milliers de métiers et de professions sont désormais à risque. L’IA pourrait-elle écrire mes chroniques ? Sûrement, pour peu que je lui fournisse quelques grandes lignes. L’IA peut-elle composer de la musique ? Eh ! oui, pourvu qu’on lui fournisse une orientation. Mieux encore, l’IA peut peindre des Picasso, des Dali et des Riopelle à volonté. Des tableaux qu’elle ferait à partir d’une analyse des originaux sans que ceux qui les ont peints retirent la moindre « royalty ».

DES CHÔMEURS EN DEVENIR

Auteurs, compositeurs, interprètes, peintres et combien d’autres artistes se croyaient immunisées contre toute possibilité de perdre leur gagne-pain. Leur esprit créatif semblait les protéger. Erreur ! Ils sont maintenant aussi menacés que des dizaines de métiers lors de la révolution industrielle.

Les interprètes qui font le doublage français des films et des séries en langue étrangère sont au bord du précipice. À Montréal, ils sont plus d’une centaine à bien gagner leur vie comme doubleurs. Les remplacer par des voix conçues par l’IA n’est plus un problème. C’est même l’enfance de l’art. Avec l’IA, on peut obtenir autant de Marc Labrèche qu’on voudra. Et ils seront tous aussi inventifs que l’original. Un joli problème pour la prochaine présidente ou le prochain président de l’Union des artistes !

L’IA AU LIEU DE LUC DIONNE ?

Depuis l’énorme succès de District 31 qu’on doit à Luc Dionne, un auteur d’une rare productivité, les séries policières ou celles qui ont de près ou de loin un rapport avec le crime abondent à la télévision. Comme les séries ayant un rapport avec la médecine ou les hôpitaux. De toute évidence, remplacer leurs auteurs par l’IA serait aussi facile que remplacer les notaires pour les testaments et les transactions immobilières. Ce n’est pas moi qui le dis, mais les deux ingénieurs futés que j’ai interrogés. Pour eux, il ne fait aucun doute que l’IA peut faire le travail de Luc Dionne !

Pareille révolution peut vous sembler utopique, mais elle est à la portée de la main. Le moratoire que réclament les principaux tenants de l’IA, dont l’illustre Montréalais Yoshua Bengio et de grands industriels comme Elon Musk, n’y changera rien. Maintenant que le génie est sorti de la bouteille, c’est se faire des illusions de croire qu’on peut lui coller les épaules au sol, même pour seulement six mois.