Investissement de 125 M$ au soccer féminin

La National Women’s Soccer League (NWSL) va s’installer dans la grande région de San Francisco en 2024 et le groupe de propriétaires entend dépenser au moins 125 M$ US (168,1 M$ CA), ce qui dépasse largement tout ce qu’on a vu jusqu’à maintenant dans cette ligue.

Le groupe de propriétaires, mené par Sixth Street Partners, va verser 53 M$ (71,3 M$ CA) US pour cette nouvelle formation. Il s’agit d’un énorme bond en avant puisque par le passé, une nouvelle concession de la NWSL coûtait entre 2 et 5 M$ US (2,7 à 6,7 M$ CA).

Mais ce n’est pas tout, le groupe a également indiqué qu’il entendait investir 72 M$ US (96,3 M$ CA) supplémentaires, dont une bonne partie sera consacrée à la construction d’un centre d’entraînement.

Il s’agit peut-être d’un tournant dans le soccer féminin en Amérique du Nord et surtout de la plus importante somme investie dans le soccer féminin chez nos voisins du sud.

Anciennes joueuses

L’équipe, qui n’a pas encore de nom, deviendra la 14e formation de la NWSL et amorcera ses activités en même temps que les Royals de l’Utah, une autre équipe d’expansion.

La candidature californienne est d’autant plus intéressante qu’elle inclut d’anciennes joueuses de l’équipe nationale américaine au sein des partenaires financiers.

On retrouve en effet brandi Chastain, Leslie Osborne, Danielle Salton et Aly Wagner qui ont toutes connu de brillantes carrières avec l’équipe nationale.

Mais c’est la présence de Sixt Street Partnets qui vient cimenter une candidature qui était déjà très sérieuse.

Forte aura

Sixth Street Partners, qui est présidé par Alan Waxman, n’en est pas à ses premiers pas dans le monde du sport.

De fait, l’entreprise a les deux pieds dans le soccer espagnol avec une participation de 30% dans les opérations du stade du Real Madrid en plus de détenir 25% des droits de télédiffusion du FC Barcelone.

L’entreprise est également active aux États-Unis avec une participation de 20% dans les Spurs de San Antonio de la NBA.

Sixth Street Partners s’est également associé aux Yankees de New York et aux Cowboys de Dallas dans l’entreprise Legends qui se spécialise dans la monétisation des amphithéâtres et dont Sixth Street Patners est l’investisseur principal.

Potentiel de croissance

Selon la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, un tel investissement pourrait être annonciateur de ce que l’avenir réserve à son circuit.

«Je crois que ce n’est que le début. Ça valide très clairement ce que nous croyons quant au potentiel de croissance de notre ligue», a-t-elle affirmé à ESPN.

«Quiconque connaît Sixth Street sait que c’est une entreprise qui est très rigoureuse quand vient le temps d’investir et d’analyser le potentiel de croissance d’un investissement», a ajouté la commissaire.

«Ça ne fait aucun doute que la NWSL représente une bonne occasion d’affaires et nous avons un partenaire en Sixth Street qui le perçoit très clairement.»