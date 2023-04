Investissements à la Davie: la classe politique et le milieu des affaires se réjouissent

L’annonce des investissements à la Davie a été unanimement saluée par la classe politique et le milieu des affaires du Québec, mardi.

«Maintenant, Lévis a une stature internationale qui va être reconnue partout dans le monde!» s’est exclamé le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, lors de l’annonce de l’intégration du chantier maritime à la stratégie navale fédérale, couplée d’un investissement de 840 millions $ . Pour lui, nul doute que cela permettra de créer une «nouvelle zone d’innovation» à Lévis.

Son père, Philippe Lehouillier, était présent pour cette annonce. À 100 ans, l’ancien employé du chantier «symbolise tout ce que vous avez fait comme travailleurs pour en assurer la pérennité», a lancé M. Lehouillier aux dizaines d’ouvriers présents.

«C’est une extraordinaire annonce pour l’ensemble de la région», a de son côté réagi le maire de Québec, Bruno Marchand, aussi présent à l’annonce. «Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont de la Rive-Nord. Les bénéfices de la construction des traversiers et des brise-glaces, c’est énorme pour la région, rive-nord et rive-sud. C’est probablement une des plus grandes annonces économiques auxquelles on a pu assister dans les dernières années.»

Le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, estimait «injuste et inconcevable» que Davie ait exclu de la Stratégie nationale de construction navale par les conservateurs, en 2010. «Parce que la Davie est le plus grand chantier naval au pays. Parce que la Davie joue un rôle considérable dans l’écosystème économique et technologique de la région de Québec», a-t-il déclaré lors de son allocution à Lévis.

Selon lui, le chantier maritime deviendra après cette annonce «un pôle comparable à celui de l’aéronautique à Montréal ou de l’automobile en Ontario».

Aujourd’hui, nous annonçons que le @ChantierDavie intègre la #StratégieNationaleDeConstructionNavale.



Manufacturiers

La mise à niveau du chantier et les contrats à venir réjouissent le milieu des affaires. Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec parlent de «retombées positives, non seulement dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, mais également pour l'ensemble du Québec».

La Fédération des chambres de commerce du Québec estime que «cette reconnaissance tant attendue dynamisera non seulement le secteur, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. À titre de partenaire de la SNCN et selon les estimations, la contribution de la Davie pourrait s'élever jusqu'à 21 milliards $ d'ici 2040».

«Ce partenariat historique permettra de positionner encore davantage l’expertise en construction navale présente dans la communauté portuaire de Québec-Lévis et d’y maintenir des infrastructures stratégiques correspondant aux besoins technologiques d’aujourd’hui», a fait savoir le Port de Québec, qui se réjouit de compter parmi les partenaires de Davie.

Syndicat

À la CSN, on célébrait cette nouvelle comme une victoire pour les travailleurs. «On sait qu'il y aura du travail au chantier pour au moins une génération de travailleuses et de travailleurs, sinon plus, ça va de nouveau être possible d'y faire sa carrière sans interruption majeure», s’est félicité le président du Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon, Jean Blanchette.

