Justin Trudeau: le combattant est de retour

À voir Justin Trudeau en aussi bonne forme à Tout le monde en parle, son intention de solliciter un quatrième mandat d’affilée aux prochaines élections fédérales crevait l’écran bien avant qu’il ne le confirme lui-même.

Sa combativité, de toute évidence, est de retour. Fort en plus d’une alliance stratégique avec le NPD jusqu’en 2025, son désir d’en découdre avec le chef conservateur Pierre Poilievre ne fait pas le moindre doute.

Pour le dire plus clairement, comme je l’expliquais ici il y a deux semaines, le vrai combat se fera néanmoins entre Justin Trudeau et Stephen Harper par Pierre Poilievre interposé.

Le même Stephen Harper qui, en 2015, perdait le pouvoir aux mains de Justin Trudeau. Cette fois-ci, l’ancien premier ministre conservateur n’hésite pas à appuyer publiquement son dauphin Pierre Poilievre.

Pour Trudeau et Harper – aux antipodes sur tous les plans –, la prochaine élection sent déjà le match revanche à plein nez. À TLMEP, l’échange musclé entre Justin Trudeau et le co-animateur MC Gilles en donnait un avant-goût presque titillant.

En talonnant le premier ministre Trudeau sur la dette et le déficit croissants sous sa gouverne, MC Gilles, sans être un expert, s’est néanmoins fait le porte-voix de ceux qui s’en inquiètent.

Ce qui, par effet de boomerang, offrait à Justin Trudeau l’occasion dorée d’expliquer en long et en large sa philosophie sur les finances publiques.

Deux camps

Un pays du G7 comme le Canada, a-t-il rappelé, a les reins financiers assez solides pour « investir » dans les services publics, dont les générations à venir profiteront aussi, au lieu de sabrer dans les dépenses au nom du sacro-saint déficit zéro.

Dans les faits, leur discussion reprenait le même débat qui, au Canada et dans les provinces, oppose depuis 30 ans deux camps irréconciliables.

D’un côté, l’acceptation des déficits au nom des lourdes responsabilités des gouvernements dans la dispensation des services à leur population.

De l’autre, la sacralisation du déficit zéro. Quitte à verser dans une austérité aveugle dont l’effet est de nourrir les iniquités sociales. Jean Chrétien l’avait fait en pelletant le déficit fédéral dans la cour des provinces.

Idem pour Lucien Bouchard et Philippe Couillard. De par leur obsession partagée du déficit zéro, ils ont chacun miné les deux grandes missions d’un État se disant « progressiste » : santé et éducation.

On cesse de réfléchir

Pour citer l’ex-premier ministre Jacques Parizeau, dès qu’on l’érige en dogme, le déficit zéro « bousille tout ». Quand « ça devient une religion, disait-il avec raison, vous cessez de réfléchir. On coupe partout, on ne se pose pas de questions ».

Qui aurait cru qu’en 2015, en pleine campagne fédérale, un certain Justin Trudeau prendrait à son tour la même position et pour les mêmes raisons ?

Face à Thomas Mulcair, alors chef du NPD et vu en début de campagne comme le seul capable de défaire Stephen Harper –, le jeune chef libéral l’avait carrément doublé sur sa gauche. Son exploit : proposer, contrairement au NPD, d’abandonner l’obsession du déficit zéro.

En brisant ce tabou, Justin Trudeau renversait la dynamique de la campagne en sa faveur. La suite est connue.

Mais ça, c’était en 2015. Lors de la prochaine élection, l’argument de Justin Trudeau tiendra-t-il encore la route ?

À en juger par son échange enlevé avec MC Gilles, il semble en être tout à fait convaincu.