La maison usinée : une solution innovante dans le contexte immobilier actuel

Pour pallier les changements imprévisibles du marché immobilier, une solution brille à l’horizon : la construction hors site. Et dans les régions de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais, Maisons usinées Côté est la référence en la matière !

Bien que le marché immobilier tende à se stabiliser, l’accès à la propriété demeure un défi de taille pour plusieurs, sans parler des taux d’intérêt qui ont augmenté. Dans ce contexte, l’entreprise familiale Maisons usinées Côté se démarque avec son concept innovant d’habitations sur mesure.

Ses trois succursales, situées à Saint-Lin-Laurentides, à Rivière-Rouge et à Gatineau, proposent une foule de modèles, parmi lesquels vous trouverez certainement la maison ou le chalet de vos rêves. Cette entreprise locale construit chaque maison comme si c’était la sienne !

Pourquoi se tourner vers une maison usinée ?

De nombreuses raisons justifient le choix d’une construction hors site, à commencer par la rapidité d’exécution, qui permet d'économiser temps et argent, sans oublier les conditions idéales dans lesquelles sont fabriquées les maisons, garantissant la fiabilité et la durabilité des matériaux utilisés.

Chez Maisons usinées Côté, tous les employés travaillent dans un même but, soit de livrer un produit de qualité, qui respecte les plus hauts standards de l’industrie.

5 avantages d’acheter une construction usinée La construction à l’abri des intempéries : lorsqu’elle est construite dans des conditions idéales, la maison n’est pas tributaire des variations de température. L’intégrité des matériaux est donc préservée. lorsqu’elle est construite dans des conditions idéales, la maison n’est pas tributaire des variations de température. L’intégrité des matériaux est donc préservée. L'économie de temps et d’argent : grâce aux équipes spécialement formées, le processus de fabrication est efficace, et ce, malgré les règles d’assemblage strictes et le contrôle minutieux de la qualité. grâce aux équipes spécialement formées, le processus de fabrication est efficace, et ce, malgré les règles d’assemblage strictes et le contrôle minutieux de la qualité. Le budget modulable : le prix des maisons varie en fonction des modèles et de vos choix personnels, afin de respecter le budget de chacun. le prix des maisons varie en fonction des modèles et de vos choix personnels, afin de respecter le budget de chacun. La qualité certifiée : de nombreuses certifications (QAI) et accréditations (GCR) vous garantissent une qualité supérieure. de nombreuses certifications (QAI) et accréditations (GCR) vous garantissent une qualité supérieure. L'aspect environnemental : la maison usinée permet de réduire votre empreinte écologique et elle vous offre un rendement énergétique supérieur, avec des économies pouvant aller jusqu’à 50 % sur la facture d’Hydro. la maison usinée permet de réduire votre empreinte écologique et elle vous offre un rendement énergétique supérieur, avec des économies pouvant aller jusqu’à 50 % sur la facture d’Hydro. X

Crédits : iStock / Maisons usinées Côté

Profitez d’un service hors pair et d'un accompagnement personnalisé

L’une des plus grandes forces de Maisons usinées Côté est l’accompagnement client. Dans les trois succursales de l’entreprise, vous serez guidé et accompagné tout au long du processus, de la vente au design, jusqu’à la livraison et au service post-livraison.

La réussite de votre projet est la priorité de l’entreprise familiale. Les experts sont disponibles pour vous aider à faire les bons choix, en fonction de vos besoins et de votre vision. Ils se feront un plaisir de vous référer des courtiers hypothécaires, des fournisseurs et des chargés de projet, à la demande.

Vous serez guidé et accompagné tout au long du processus Lors de la visite des terrains Lors de la vente Lors du choix du design Lors de la livraison Lors du service post-livraison

Crédits : iStock / Maisons usinées Côté

Découvrez les différents modèles de maisons usinées

Choisir Maisons usinées Côté, c’est opter pour un monde de possibilités, puisque chaque modèle peut être adapté selon vos goûts et vos besoins !

Du nombre de pièces à la configuration de ces dernières, en passant par le revêtement extérieur et le design intérieur, vous pourrez personnaliser tous les plans, sans frais, dans la mesure de ce qu'il est possible de faire avec les maisons usinées.

D’ailleurs, ils acceptent également les plans personnels. Il vous suffit de présenter votre plan afin qu’ils évaluent s’il est possible d’en faire une construction usinée ou si celui-ci nécessite des modifications.

L’entreprise familiale a récemment mis en place une stratégie de standardisation, qui sera testée sur leurs trois nouveaux modèles de l’année: la M3, la Martina et l’Alta.

À noter que la M3 et la Martina seront bientôt disponibles à la visite à leur succursale de Saint-Lin-Laurentides, alors que l’Alta est actuellement en commande et sera bientôt installée à cette même succursale.

Crédits : Maisons usinées Côté

Le carnet de commandes est ouvert pour l'automne 2023, alors dépêchez-vous de prendre rendez-vous auprès d’un conseiller en habitation pour discuter de votre projet de construction, car les places partent rapidement ! De plus, il y a actuellement des promotions sur place pour les livraisons prévues en 2023 et début 2024. L’entreprise familiale a une fois de plus reçu la Cote AA – la plus haute distinction dans le milieu de la construction résidentielle neuve décernée par la Garantie Construction Résidentielle (GCR). Alors, laissez-vous guider et voyez votre vision devenir réalité !