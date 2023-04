Association de l'Ouest: la plus chaude lutte de l’histoire de la LNH?

La course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest est exceptionnelle. Si le Kraken de Seattle, les Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary et les Predators de Nashville luttent pour les deux dernières places pour accéder aux séries, les courses à l’intérieur des sections Centrale et Pacifique sont captivantes.

L’actuel format, en vigueur depuis la saison 2013-2014, aura rarement donné droit à trois luttes aussi intenses simultanément au sein d’une même association.

Dans la Centrale, les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota partagent provisoirement la tête avec 98 points en 77 matchs. Or, l’Avalanche du Colorado n’a pas dit son dernier mot, ayant récolté 96 points au classement en 75 parties.

L’enjeu est grand et va bien au-delà des championnats de section de la saison régulière. Dans la Centrale, il y a fort à parier que les Stars, le Wild et l’Avalanche espèrent éviter un duel contre un rival de division au premier tour. Or, deux de ces équipes ne pourront éviter une confrontation l’une contre l’autre. Pendant ce temps, l’autre club risque de profiter d’une mission moins dangereuse contre, fort possiblement, le Kraken.

L’Avalanche, champion en titre de la Coupe Stanley, semble avoir son destin en main. Après deux matchs contre les Sharks, mardi et jeudi à San Jose, Nathan MacKinnon et ses coéquipiers compléteront leur saison en affrontant, dans l’ordre, les Kings, les Ducks d’Anaheim, les Oilers, les Jets et les Predators.

Importante victoire des Golden Knights

Le sommet de la section Pacifique est présentement occupé par les Golden Knights, qui ont réalisé un bon coup, lundi soir, en battant le Wild à l’issue des tirs de barrage.

Getty Images via AFP

La formation de Las Vegas compte désormais 103 points après 77 rencontres. Les Kings de Los Angeles et les Oilers d’Edmonton, ces derniers ayant gagné leurs quatre derniers matchs, suivent respectivement à 100 points et à 99 points en 77 matchs.