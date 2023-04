Canadien de Montréal: «Les derniers matchs sont inacceptables» –Mike Matheson

Mike Matheson a parlé avec ses tripes. Après des jeux blancs de 3 à 0 contre les Hurricanes de la Caroline et de 5 à 0 contre les Red Wings de Detroit, Matheson a utilisé des mots assez durs pour décrire les performances de son équipe.

« Les derniers matchs sont inacceptables. On doit être meilleurs que ça. Si on avait la réponse, on pourrait faire des choses différentes. Oui, c’est difficile de garder le moral. Nous n’avons pas la moitié de l’équipe. Mais nous devons nous débrouiller avec nos cartes. Ça ne fait pas de sens d’utiliser ça comme excuse. »

– Mike Matheson

Il n’y avait que trois joueurs dans le vestiaire du CH après le match. En plus de Matheson, le capitaine Nick Suzuki et l’adjoint Brendan Gallagher ont aussi rencontré les journalistes. Suzuki a réfuté la théorie qu’il n’y a plus aucun enjeu pour son équipe.

« Il y a plusieurs joueurs qui se battent pour des postes l’an prochain à Montréal ou ailleurs dans la LNH. Ça reste une fenêtre importante. Nous voulons tous gagner et nous avons confiance en notre système. Mais il y a des matchs où tu as des crampes mentalement. C’est de la faute aux joueurs dernièrement. »

– Nick Suzuki

David Perron a récupéré la rondelle à la toute fin de la rencontre. L’ailier des Red Wings l’a donné à l’un des juges de lignes, Jonny Murray, pour qu’il la donne en cadeau à Marc Joannette. Après une carrière de plus de 1500 matchs dans la LNH, Joannette en était à son dernier tour de piste. Martin St-Louis et Brendan Gallagher ont glissé quelques mots au sujet de l’arbitre originaire de Verdun.

« Je lui lève mon chapeau. Marc a arbitré plus de 1500 matchs. Il a connu une longue carrière. Je me souviens qu’il m’arbitrait quand j’avais 16 ans. Le monde du hockey reste un petit monde. »

– Martin St-Louis

« J’ai passé plusieurs moments avec lui dans la LNH. Nous avons eu de bons et de moins bons moments. Il peut être très fier de sa carrière. J’étais heureux de lui serrer la main, j’ai beaucoup de respect pour lui. J’espère qu’il profitera de sa retraite. »

– Brendan Gallagher