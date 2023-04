Les hommes ont-ils encore le droit de vivre comme de vrais mâles?

Je suis en couple avec ce qu’on pourrait appeler « un vrai mâle ». De son vivant, j’avais toujours été admirative de mon père à qui il ressemble. Dans mon souvenir malgré certains côtés bourrus et une propension à jouer de sa capacité à nous sortir de tous les pétrins, c’était un homme que je n’ai jamais craint. Ce qu’il faisait, et ses réactions parfois intempestives, c’était pour le bien de tout le monde, disait ma mère.

Je pensais pareil de mon conjoint, jusqu’à ce qu’il commence à sortir un peu de ses gonds au cours des deux dernières années. Est-ce la venue de notre fille et la charge que ça représente qui a joué sur ses nerfs ? Est-ce que la baisse de libido de ma grossesse qui ne s’est pas replacée depuis a joué un rôle ? Je ne pourrais pas le dire. Mais ce que je sais, c’est qu’il est souvent à fleur de peau. Le moindre commentaire sur une chose qu’il a mal faite et il grimpe aux rideaux.

Ma meilleure amie et ma mère n’aiment pas son attitude et elles veulent que je le force à faire une thérapie pour contrôler sa colère. Mais ça ne me donne rien d’essayer, il ne voudra jamais. Pour leur faire plaisir, j’ai regardé la série À cœur battant dans laquelle un couple se déchire en cour de justice parce que le gars a frappé sa femme.

J’ai beau leur dire que jamais mon conjoint ne lèverait la main sur moi, tout au plus a-t-il tapé fort dans le mur et fait claquer les portes dans un moment d’énervement, mais elles continuent de m’achaler avec ça. Ça se pourrait-tu que les vrais gars n’aient plus leur place dans une société comme la nôtre où tous les gars doivent être délicats comme des moumounes ?

Anonyme

Que deux femmes de générations différentes émettent une même opinion sur votre conjoint, ça devrait vous interpeller. Et si vous ne parvenez pas à le convaincre de consulter pour identifier la source de sa colère, je craindrais moi aussi pour la suite, car personne n’a besoin de taper sur les murs ou sur les cadres de porte pour prouver sa virilité.