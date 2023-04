Lionel Messi aurait reçu une offre de plus de 400 millions d'euros par année en Arabie saoudite

Le club saoudien Hal-Hilal aurait présenté une offre de contrat supérieure à 400 millions d’euros (589,1 M$ CA) par année à Lionel Messi.

Et avant de dire qu’il s’agit d’une rumeur farfelue, on tient à préciser que l’information provient de Fabrizio Romano, un journaliste italien très bien connecté qui a un taux de réussite très élevé.

Hal-Hilal profite ainsi du flou qui entoure l’avenir de l’Argentin de 35 ans avec le Paris-Saint-Germain.

C’est aussi un pied de nez au pays voisin, le Qatar, qui est propriétaire du PSG.

Selon Romano, la priorité de Messi serait toutefois de rester en Europe. À ce tiitre, les négociations ne se passent pas bien avec le PSG et même si Barcelone a affiché son désir de le rapatrier en Catalogne, il y a des obstacles.

Au-dessus de Ronaldo

Cette offre ne fera rien pour atténuer la rivalité qui oppose Messi à Cristiano Ronaldo, une rivalité qui existe surtout entre les partisans des deux joueurs.

Il faut rappeler que le Portugais a pris le monde du foot par surprise, en décembre dernier, quand il a accepté un contrat qui semblait alors faramineux de la part d’un autre club saoudien, Al-Nassr.

Ronaldo, 38 ans, a alors signé une entente de deux ans et demi qui lui rapportera 75 M$ US (100,9 M$ CA) annuellement comme joueur. On verserait 215 M$ US (289,2 M$ CA) au total chaque, la somme excédentaire servirait à le rémunérer pour faire la promotion de l’Arabie saoudite et d’une éventuelle candidature pour présenter la Coupe du monde.

Dans le cas de Messi, Romano ne précise pas s’il s’agit d’un salaire de joueur ou si l’offre est assortie de clauses de représentation comme c’est le cas pour Ronaldo.