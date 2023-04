Mélissa Gilbert, une femme avide de défis

S’il devait y avoir un seul mot pour résumer le parcours de Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive et leader, Affaires financières chez Beneva, il faudrait parler de transformation, un aspect qui la passionne en affaires et qui a guidé bien des choix dans sa carrière.

« Je suis là pour transformer des organisations, pour bâtir quelque chose de plus grand, et quand on arrive à une place où on ne peut plus transformer, qu’on est plus dans un statu quo, je ne suis plus la personne de la situation, explique cette gestionnaire et comptable agréée de formation. Ça ne me passionne pas. Quand je suis passionnée, je travaille fort et je ne compte pas mes heures. »

Acquisitions d’entreprises, plans d’investissements et de redressement, ouverture de filiales à l’international : pour Mélissa Gilbert, il n’y a jamais trop de défis. Elle en a relevé chez Engrenage provincial, Taleo, Optel, Norda Stelo, R3D Conseil, Ernst & Young.

Puis depuis 2018, avec son patron, Jean-François Chalifoux, et son collègue Patrick Cyr, la vice-présidente exécutive fait partie du trio qui a joué un rôle de premier plan dans l’intégration de Beneva, qui sera en bonne partie complétée cette année. Celle-ci est le résultat d’une fusion de Beneva, anciennement La Capitale, et de SSQ Assurances.

C’est d’ailleurs dans les bureaux de l’entreprise que je la rencontre, à l’étage très vitré où la vue sur la ville est magnifique. Posé devant elle à l’initiative de la directrice affaires publiques se trouve une copie du journal Finances et investissements. Coiffant l’article, on peut lire un titre qui dit tout : « Architecte d’une union ».

Fan finie de Québec

Née à Montréal, d’une mère comptable et d’un père ingénieur, Mélissa Gilbert a déménagé à Québec à l’âge de 14 ans, à une étape où il est plus difficile de recommencer, quand on perd ses amis, ses repères. « Ça n’a pas été facile, mais ça contribué à mon appétit pour le changement », souligne-t-elle, le regard brillant.

Puis elle est tombée en amour avec Québec, pas parce que Montréal n’est pas une belle ville, précise-t-elle, mais à cause du rythme qui est différent. « J’aime la qualité de vie, le trafic est un élément numéro un, j’adore aller faire du ski, c’est à côté, toutes les activités de plein-air sont proches. C’est comme un dynamique de grand village où les gens sont sympathiques et où on se connaît ».

Cet attachement fera en sorte que malgré à un retour à Montréal, pour étudier aux HEC en comptabilité, et trois ans à Calgary pour le travail avec son conjoint, Mélissa Gilbert a toujours a toujours fini par revenir à Québec.

Adolescente timide, elle avait énormément d’énergie, tout comme aujourd’hui. « Je faisais toujours à peu près trois sports en parallèle, se souvient-elle, j’aime toucher à tout et ça suit encore aujourd’hui tout ça. J’ai besoin de me nourrir ».

Elle a essayé la natation, le basketball, le rugby, le judo, la nage synchronisée et le waterpolo. Puis, elle a fait du ski toute sa jeunesse. « Mon père est un maniaque de ski alpin, on avait notre passe à chaque année, tous les week-ends de ma jeunesse ».

Encore aujourd’hui, le ski fait partie de sa vie, la natation, la course et le vélo aussi. C’est bon pour la santé mentale, l’énergie et la gestion du stress. « Ça veut dire que je me lève un peu plus tôt le matin, mais je suis moins fatiguée ».

Femmes et jeunes

Au fil de sa carrière, Mélissa Gilbert s’est vu décerner de nombreux prix et reconnaissances, qu’elle s’empresse d’attribuer au travail d’équipe. Mère de jumelles de 13 ans, « son plus grand défi » et « son trésor », elle est aussi très disciplinée dans la gestion du temps.

« Il y a des gens qui disent que pour monter dans les échelons, il faut travailler fort. Mais j’ai toujours travaillé très fort, je ne dis pas que je fais juste ça, mais c’est ce qui me passionne. Quand je ne travaille pas, j’aime lire des livres de business, de croissance personnelle, sur la gestion d’entreprises et d’équipes », souligne-t-elle.

Un autre aspect qui la passionne, dans son travail, consiste à bâtir des équipes performantes, à tenter de faire grandir les gens. « Quand je regarde une organisation et que je me rends compte qu’elle peut continuer sans moi car elle est rendue au bon niveau, j’aime ça, confie-t-elle. Je ne pense pas que je suis meilleure que d’autres, mais si j’ai appris des choses qui peuvent bénéficier à d’autres, tant mieux. J’ai moi-même appris et pourquoi ne pas transmettre cette connaissance aux autres. »

La gestionnaire accorde aussi une grande importance à la place de la relève. « La relève est tellement importante pour notre économie, notre région, notre entreprise. Elle nous challenge, nous fait sortir de nos pantoufles, que je trouve que c’est important. Évidemment, j’ai aussi mes filles, et je me dis que je veux que notre société puisse les accueillir et qu’elles aient plein de beaux défis dans leur carrière, C’est ma façon à moi de faire ma contribution. »

C’est pourquoi la gestionnaire s’implique auprès des jeunes et des femmes, notamment, grâce à du mentorat et en présentant des conférences. Elle a aussi occupé la présidence d’honneur du concours Jeune personnalité d’affaires de la Jeune chambre de commerce de Québec, participe à plusieurs conférences et panels avec l’Effet A, s’implique dans Leadership au féminin avec la Chambre de commerce de Québec.

« J’essaie de redonner au suivant, c’est vraiment ça qui m’anime », dit-elle.

Jeune, Mélissa Gilbert a vu sa mère, qui a fait carrière dans l’enseignement au collégial et qui a diplômé aux HEC, se faire refuser des promotions ou des augmentations de salaires parce qu’elle était une femme, et qu’elle avait un mari. Être témoin de ces injustices l’a certainement influencée à foncer, analyse celle qui a pu compter sur l’appui de ses nombreux patrons, hommes et femmes. Elle cite notamment Jean Saint-Gelais, chez Beneva, qui a cru en elle malgré qu’elle arrivait d’un tout autre domaine.

« J’ai été privilégiée, mais j’ai aussi eu des défis. Alors je ne prends rien pour acquis et je veux m’assurer que les femmes autour de moi ont les mêmes possibilités que moi. »

Elle n’oubliera pas de sitôt la fois où, dans une entreprise où elle a travaillé plus jeune, on l’a exclue d’un voyage de pêche organisé avec toute l’équipe exécutive, sous prétexte qu’elle est une femme. Ou encore les fois où on s’est tourné vers elle, la seule fille dans la pièce, pour écrire un procès verbal. « Ça, je me suis toujours fait un devoir de refuser et de dire : je le ferai, mais quand vous aurez trouvé une autre bonne raison que le fait que je suis une fille. »

Politiciens qui écoutent

La première fois où on m’a parlé de Mélissa Gilbert, c’était pour me dire à quel point c’était une femme brillante, et aussi qu’il fallait plus de femmes en politique et qu’elle ferait une excellente candidate.

Quand je lui raconte, la principale intéressée éclate de rire. On la sent très humble. La politique, elle n’y a jamais songé et n’a pas de plan en ce sens. Même s’il s’agit d’un métier ingrat, elle comprend que ça puisse animer des gens, notamment ceux qui sont en affaire, car ils se retrouvent à gérer non pas seulement une entreprise, mais toute une société. Pour sa part, elle adore la gouvernance, et c’est pourquoi elle siège sur quelques conseils d’administration, dont celui du Musée de la Civilisation.

« Ce que je trouve intéressant aussi, dit-elle, c’est quand les politiciens ont de l’écoute, envers les gens. »

Mais pour en revenir à Beneva, en parallèle de l’intégration de l’entreprise, l’équipe a travaillé sur un plan stratégique qui prévoit notamment une présence accrue au Canada. « On est la plus grande mutuelle d’assurance au Canada, souligne-t-elle, et on veut devenir plus grand ». À la regarder aller, on peut aisément croire que son équipe y parviendront haut la main.

NOMBREUSES DISTINCTIONS

2023 : Personnalité financière de l’année 2022 au Top des leaders de l’industrie financière du Québec

Personnalité financière de l’année 2022 au Top des leaders de l’industrie financière du Québec 2017 : Finaliste catégorie Relève d’affaires, concours des As de la Finance de Financial Executive International Canada (FEI)

Finaliste catégorie Relève d’affaires, concours des As de la Finance de Financial Executive International Canada (FEI) 2015 : Jeune cadre du Québec remis par la Jeune Chambre de commerce de Montréal

Jeune cadre du Québec remis par la Jeune Chambre de commerce de Montréal 2012 : Prix Relève d’excellence du Réseau HEC