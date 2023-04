Musique: regain de vie du CD aux États-Unis, mais pas au Québec

La popularité fulgurante des plateformes d’écoute en ligne devait signer son arrêt de mort, mais il semble que le bon vieux disque compact n’a pas encore poussé son dernier soupir.

Selon des données de la firme de compilation de ventes musicales Luminate relayées par le magazine Billboard, les ventes de CD aux États-Unis sont en hausse – très légère, mais en hausse quand même – de 2,5 % en 2023.

Au cours des dix premières semaines de l’année, il s’est vendu 6,9 millions de disques compacts au pays de Taylor Swift comparativement à 6,8 millions d’exemplaires pour la même période de 2022.

Moins cher, plus accessible

Les raisons de ce regain d’intérêt ? Son prix, en premier lieu. Pour les mélomanes en quête d’un objet de collection, le CD est plus abordable que le vinyle parce qu’il coûte moins cher à produire.

Billboard cite en exemple une compilation de Creedence Clearwater Revival qui se détaille 13,99 $ US en CD et 28,31 $ US en vinyle sur Amazon.

« Son format plus petit et les délais de production plus courts constituent aussi des avantages sur le vinyle. Ainsi, des artistes qui partaient en tournée ont opté pour le CD à leur kiosque de produits dérivés parce qu’ils étaient incapables de se faire livrer des vinyles à temps », mentionne un joueur de l’industrie cité par Billboard.

Pas de hausse chez nous

Tout ceci annonce que le CD ne mourra pas de sitôt, bien que personne n’imagine qu’il retrouvera sa gloire d’il y a vingt ans.

D’ailleurs, le Canada et le Québec ne constatent pas de hausse comme aux États-Unis. Les données les plus récentes de l’Observatoire de la culture et des communications font état d’une baisse des ventes de 19 % en 2022.

« Ce n’est pas vraiment la tendance sur le marché au Canada », signale le directeur marketing et distribution chez Musicor, Jerry Kotrokois.

Par contre, la filiale de Québecor arrive à hausser ses chiffres en vendant des CD avec le magazine 7 Jours et Échos Vedettes. Environ 15 000 exemplaires d’un album de Guylaine Tanguay et 12 000 à 13 000 d’un album de René Simard ont été ainsi écoulés.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

« Par contre, on ne voit pas ces chiffres sur Soundscan (la firme qui compile les ventes au Canada) parce qu’elle les refuse. Pour eux, ce n’est pas une sortie standard », explique M. Kotrokois.