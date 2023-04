Nouveau 3e lien: un projet improvisé et électoraliste, affirme Accès transports viables

Les changements envisagés par le gouvernement dans le projet de troisième lien entre Québec et Lévis ne rendent pas la portion autoroutière plus acceptable et sont un signe d’improvisation et d’électoralisme, selon Accès transports viables.

«Je ne sais plus ça fait combien de moutures qu’on se fait présenter. Le tout, toujours coulé à travers les médias, mais jamais dans un plan clair: des devis, des études», lance Angèle Pineau-Lemieux, la porte-parole de l’organisme basé à Québec, qui œuvre en développement durable.

Selon les informations de notre Bureau parlementaire, la prochaine mouture du lien sous-fluvial comprendra toujours deux tubes, dont l’un sera exclusivement consacré au transport collectif et l’autre comportera deux étages pour les véhicules.

«En séparant les deux tubes, on fait cheminer les deux projets séparément. [...]. Pour moi, ça, ça démontre que le gouvernement comprend qu’en ce moment, c’est le routier qui mine son projet, que c’est l’ajout de capacité routière qui ne passe pas auprès des experts», soutient Mme Pineau-Lemieux.

Pas de transport lourd

Toujours selon nos informations, le transport de marchandises ne serait finalement pas admis à l’intérieur de ce futur «bi-tube», en raison notamment de la pente trop abrupte à l’approche de Lévis. Le gouvernement a pourtant longtemps mis de l’avant, parmi ses arguments, la nécessité d’offrir une voie de passage alternative au camionnage.

«On semble vouloir conserver une partie autoroutière pour des raisons essentiellement électoralistes, alors que l’on comprend très bien qu’elle ne servira ni au transport de camion lourd, ni à régler les enjeux de congestion. Au contraire, on sait qu’elle va les augmenter à terme», fait valoir Mme Pineau-Lemieux.

Aux yeux de l’organisme, la portion dédiée au transport collectif mériterait d’être analysée, mais devrait également faire l’objet d’études dans l’objectif d’accroître la mobilité interrives dans sa globalité.

«De notre côté, on est prêts à analyser tout ce qu’il y aurait sur la table qui mènerait à une augmentation de la place réservée aux modes durables.»