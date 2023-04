P-A Méthot anime la nouvelle téléréalité de rencontre «Cœur de trucker»

Une camionneuse et trois camionneurs empruntent la route de l’amour à la recherche de la perle rare dans la nouvelle téléréalité de rencontre Cœur de trucker, qui sera animée par P-A Méthot.

Au cours de leur aventure qui se déroule presque entièrement sur la route, Coraly, Dominique, Jean-Guy Junior et Jonathan rencontreront, sur les voies de l’Ontario, de l’Alberta, du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie, des célibataires prêtes et prêts à s’engager et à partager leur quotidien atypique.

Des rencontres éclair, surprises et à l’aveugle, ainsi que des activités en duo attendent les conducteurs de poids lourds, nous donnent accès à leur univers.

Cœur de trucker s’installe sur les ondes d’Unis TV à partir de ce jeudi, à 21h. Les 10 épisodes de cette téléréalité, imaginée et produite par Attraction, et réalisée par Stéphane de Grosbois, seront aussi offerts sur TV5Unis.

Matt Lang et Étienne Joly signent la musique originale.