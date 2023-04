Paris Hilton dévoile encore plus d’adorables photos de son fils, Phoenix

Paris Hilton a partagé de nouvelles photos craquantes de son nouveau-né, Phoenix, sur son compte Instagram.

Paris Hilton a utilisé le mot-clic #MommyMonday (#MamaLundi) pour partager de superbes nouveaux clichés de son fil, Phoenix, sur Instagram, lundi.

«Mon cœur en entier», a écrit la riche héritière de 41 ans sous son carrousel composé de quatre photos en noir et blanc d’elle seule avec son nouveau-né.

La première, sur laquelle la star est vêtue d’une robe noire et tient son poupon nu sur sa poitrine, nous permet d’admirer sa bague de mariage sertie d’un énorme diamant. Paris Hilton est mariée depuis le 11 novembre 2021 avec l’entrepreneur et auteur américain Carter Reum.

Les autres photos – parfaites! – montrent la nouvelle maman partageant des moments tendres avec son fils, dont le nom complet est Phoenix Barron Hilton Reum.

On se souvient que Paris Hilton et son mari avaient pris tout le monde par surprise en annonçant être devenus parents, avec l’aide d’une mère porteuse, le 24 janvier dernier, en publiant une photo de la main de Paris tenant celle du poupon. «Tu es déjà aimé plus que tout au monde», avait écrit la personnalité.