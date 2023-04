Poids corporel: c’est le cerveau qui décide, conclut une étude

Le poids corporel serait régulé par une dizaine de protéines dans le cerveau, et nous n’avons presque aucun contrôle sur la variance de l’indice de masse corporelle (IMC).

C’est du moins ce que révèlent des chercheurs de l’Université de Laval et du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ), dans une étude publiée dans la revue scientifique iScience.

«Le poids, ce n’est pas un choix. Le poids ce n’est pas non plus une habitude de vie. On n’a pas un poids élevé parce qu’on est paresseux ou qu’on manque de volonté. Des mécanismes neuronaux inconscients sont en jeu. Le cerveau, c’est lui le boss», a déclaré Benoît Arsenault, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur à l’IUCPQ qui a mené l’étude.

On y apprend notamment que les facteurs génétiques pourraient expliquer jusqu’à 50 à 75 % de la variance de l’IMC dans la population. En analysant le génome de plus de 800 000 personnes de descendance européenne, l’équipe de recherche a identifié une soixantaine de protéines dans le cerveau qui pourraient influencer le poids.

«On savait déjà qu’il y avait plusieurs centaines de régions génétiques qui influençaient le poids corporel. Dans la plupart des cas, la fonction de ces gènes demeure inconnue. Notre étude rapporte [que] ces gènes encodent des protéines qui influenceraient le poids corporel via leur expression dans le cerveau», a expliqué Éloi Gagnon, étudiant au doctorat en sciences cliniques et biomédicales à la Faculté de médecine de l’Université Laval et auteur principal de l’étude.

Les chercheurs se sont notamment concentrés sur une région du cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, qui influencerait la sensibilité au sentiment de récompense associé à la prise alimentaire, comme la sensation de plaisir à manger un aliment gras ou sucré, a-t-on précisé par communiqué. Cette région du cerveau serait aussi impliquée dans la régulation de l’appétit et de la satiété ainsi que dans certaines fonctions cognitives comme la prise de décision et la mémoire.

Génétique et environnement alimentaire

«Les résultats de notre étude suggèrent une interaction potentielle entre l’ensemble des protéines du cerveau et l'évolution de l'environnement alimentaire. Cette relation pourrait aussi influencer la façon de stocker de l'énergie», a ajouté le professeur Benoît Arsenault.

Il a rappelé que les personnes de poids élevé sont souvent victimes de préjugés et peuvent vivre de la discrimination, de l’intimidation ou de la stigmatisation. Ces phénomènes pourraient entraîner des répercussions sur la santé physique et psychologique. Le chercheur a souligné que plusieurs études ont montré que «des facteurs hors de notre contrôle», génétiques par exemple, expliquent une partie de la variabilité du poids corporel dans la population.