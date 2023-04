Printemps-été: quatre productions originales sur MOI ET CIE

Quatre productions originales s’amènent ce printemps et cet été dans la grille de MOI ET CIE pour à la fois nous faire réfléchir et nous divertir.

C’est le cas de la série «Évaporés: Victoria Charlton enquête» qui démarre le vendredi 14 avril, à 21 h 30. À travers cette production d’Urbania, Victoria Charlton enquête sur les disparitions de Francis Albert-Cloutier, Mélissa Blais et Philippe Lajoie.

Debbie Lynch-White prend les commandes d’«Amour libre» dès le lundi 17 avril, à 21 h, série dans laquelle elle explore le couple dans toute sa diversité. Produit par Trinome & filles, on s’intéresse ainsi aux nombreuses déclinaisons du couple en 2023.

À compter du vendredi 9 juin, à 21 h, place «La guerre des hold-up», qui repose sur les recherches approfondies de l’expert en criminologie Jean Claude Bernheim. Le comédien et auteur Jonathan Roberge y recueille des témoignages durs et émouvants de braqueurs et de policiers de l’époque, à travers une vingtaine de braquages. Des criminologues sont aussi de la partie, de même que l'incontournable Claude Poirier.

Le personnificateur féminin Michel Dorion est au cœur du nouveau docuréalité «L’agence» dès le lundi 26 juin, à 21 h. Les curieux sont invités à visiter les coulisses de l’univers des drags queen par l'entremise de la première agence de drags au Québec, Midor, qui a été cofondée par Michel Dorion.

MOI ET CIE diffusera aussi «Secrets enterrés» (le mercredi, à 22 h, dès le 26 avril), 10 documentaires «100 % Scandales» (le mercredi, à 20 h, dès le 19 avril) et la fiction «La loi et l’ordre: police judiciaire» (le jeudi, à 22 h, dès le 8 juin).