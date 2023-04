Projet de loi 15: la FMSQ se montre ouverte à la réforme

La fédération des médecins spécialistes a changé de ton, mardi, après avoir vivement dénoncé la réforme du ministre Dubé la semaine dernière. Elle dénonce toujours le manque de consultation, mais se dit prête à collaborer.

• À lire aussi: Réforme Dubé: cette fonctionnaire va livrer Santé Québec

• À lire aussi: Vous n’êtes pas tannés des réformes en santé?

• À lire aussi: Des infirmières logées dans des unités modulaires en raison de la pénurie de logements

« On n’est pas contre les activités médicales particulières. [...] On est prêts à s’asseoir et à regarder ça », a déclaré le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, lors d’un point de presse à Montréal.

Il rejette l’idée que des spécialités entières offrent moins de services à la population, mais reconnaît que c’est peut-être le cas pour certains médecins individuellement.

Le syndicat des médecins spécialistes réagissait au dépôt, la semaine dernière, du projet de loi 15 par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

En plus de créer la nouvelle agence Santé Québec, la pièce législative prévoit d’imposer aux spécialistes de nouvelles obligations afin de mieux prendre en charge la population. Ça pourrait passer, par exemple, par plus d’heures aux urgences ou d’offrir des plages horaires en cabinet privé.

« Rendre le réseau plus efficace c’est non seulement nécessaire, mais c’est urgent », a convenu le Dr Oliva, pour expliquer que sa fédération est ouverte à une réforme.

Mais la FMSQ déplore de ne pas avoir été consultée. Ses membres, fait-elle, valoir, sont aux premières loges pour expliquer les besoins sur le terrain.

« On ne peut pas faire une réforme aussi importante et dire que la consultation va se résumer à une consultation parlementaire », déplore Dr Oliva.

La mise en place de Santé Québec va prendre deux ou trois années, les patients ne peuvent pas attendre aussi longtemps avant de voir une différence sur le terrain, dit le président de la FMSQ en offrant sa collaboration au ministre.

Le point de presse était toujours en cours au moment de publier.

Plus de détails suivront.