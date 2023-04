Quand l'anxiété attaque un des meilleurs lanceurs au monde

C’est une histoire qui fera un grand film de baseball un jour. C’est inspirant, touchant, triste et incroyable.

Cette histoire, c’est celle du releveur des Rockies Daniel Bard.

Repêché en première ronde par les Red Sox, Bard est arrivé en héros à Boston en 2009.

Avec une balle rapide à 100 mph et un talent naturel fou, il est rapidement devenu un favori de la foule.

À ses trois premières années, ses statistiques ont été hallucinantes.

En 2011, il a battu un record d'organisation avec les Red Sox en n’accordant aucun point en 25 apparitions au monticule.

Et tout a basculé.

En 2012, Bard a été le pire releveur de la ligue. Il n’arrivait tout simplement plus à lancer une prise. En un claquement de doigt, il est passé de héros à zéro. À Boston, c’est un des pires marchés où ça peut arriver pour un athlète. Les fans sont impitoyables.

J’en ai été témoin. J’ai assisté à un match à Fenway Park en 2012. Il est venu lancer dans une cause perdante. Tout le stade le huait. C’était tellement triste.

Peu de temps après, Bard n’était plus dans les majeures. Après avoir tant dominé, c’était fini pour lui. Il a été renvoyé dans les mineures et s’est promené d’équipe en équipe pour retrouver son talent.

Et même dans les mineures, rien n’allait. En 2014, à 29 ans, il jouait dans l’organisation des Rangers du Texas dans le niveau A (c’est très loin des majeures et avec des jeunes de 19 à 24 ans). Il a lancé 2 tiers de manche, a donné 13 coups surs et 9 buts sur balle. Tout ça en 4 sorties. C’était ça son année 2014. Sa vie c’était le baseball, et son année, c’était ça. Sa moyenne de point mérité ne se calcule pas, c’est : à l’infini.

En 2017, il était rendu avec les Mets. Ces derniers tentaient par tous les moyens de le relancer. « J’essayais d’apprendre à lancer des balles sous-marine », disait-il par rapport à quel point tout le monde était désespéré dans son cas. « Ils étaient très patients avec moi et m’encourageais. Je me disais : qu’est-ce que je fais ici (...) J’essayais de lanceur comme au bowling et je lançais à 100 mph avant », a-t-il raconté à Jon Paul Morosi de MLB.com.

Bard a abandonné et a été embauché dans le personnel d’entraîneur des Diamondbacks de l’Arizona. Personne n’avait réussi à le sauver. C’était terminé et à 32 ans, il n’y avait plus d’espoir.

Connaissez-vous le yips?

Bard a finalement accepté de dire publiquement ce qui avait causé sa chute. Tout le monde soupçonnait des blessures. Non, il avait ce qu’on appelle dans le monde du sport, le yips.

C’est un terme plutôt galvaudé qui indique qu’un athlète croule toujours sous la pression et est incapable d’être lui-même dans des moments importants. On parle de tremblements involontaires des muscles dans le cadre sportif ou une perte de capacité de faire un mouvement qu’un athlète a toujours pourtant bien maitrisé. C’est de l’anxiété. C’est un langage qu’on entend souvent dans le cadre du golf pour un coup roulé.

«Oui ça existe le yips», m’a expliqué Dany Bernard, docteur en psychologie sportive. «Ton geste technique devient moins parfait et ça embarque sur le psychologique», ajoute-t-il.

«Et là le doute embarque et le cerveau prend ce que tu lui donnes. Le succès amène le succès , mais l’échec amène l’échec», poursuite Dr Bernard, qui explique que le yips est typique des athlètes qui se concentrent sur le «résulat» et non le «processus».

C’est un exemple frappant de la «complexité du cerveau», comme dit Dr Bernard. «Ça prend une bonne préparation mentale» pour s’attaquer au problème.

Bard a ensuite eu trois enfants, s’est concentré sur son rôle de papa, d’entraîneur et est passé à autre chose à la mi-trentaine. Il a pu réaliser que le baseball n’était pas tout dans la vie.

Mais il a continué à se tenir en forme et à lancer de temps en temps avec les jeunes joueurs qu’il dirigeait en Arizona.

Et pour le plaisir, il a décidé de se réessayer. Il n’avait rien à perdre. Les Rockies ont accepté de lui donner une chance en 2020. Ça faisait 8 ans qu’il n’avait pas lancé une balle dans les ligues majeures.

Oui, tout était revenu. Daniel Bard était revenu le lanceur incroyable qu’il était.

Il a évidemment remporté les honneurs du plus beau retour dans les ligues majeures en 2020.

Et il n’a pas arrêté. L’an dernier, à 37 ans, il a été un des meilleurs releveurs de la ligue : 34 parties sauvegardées, 25 buts sur balle en 60 manches, moyenne de point mérité de 1,79. Ça lui a permis de signer un contrat de 19 millions $ pour deux ans.

AFP

Le retour des démons

Ça lui a aussi permis d’être invité par la puissante équipe américaine durant la classique mondiale de baseball en mars.

Mais ses vieux démons sont revenus.

Le 18 mars, dans le match quart de finale entre les États-Unis et le Venezuela, Bard, l’a complètement échappé. Il n’a pas été en mesure de retirer un seul frappeur. Quatre points et deux buts sur balle plus tard, son tournoi était terminé.

Getty Images via AFP

Cette semaine, les Rockies ont annoncé que Daniel Bard allait commencer la saison sur les listes des joueurs blessés.

Mais l’athlète ne voulait pas garder la raison confidentielle. Le yips était revenu, précisément lors de cette sortie contre le Venezuela.

«Je prends un pas de recul (...) C’est difficile à admettre. Mais je suis passé à travers tout ça auparavant. Il y a beaucoup de choses à l’extérieur du baseball qui me permettent de comprendre ce qui est important dans la vie», a-t-il dit au Denver Gazette.

Aucune date de retour n’a été avancée.

Il y a quelque chose de triste et de beau dans tout ça. C’est triste, parce que Bard semblait avoir déjà réussi à traverser toutes les tempêtes. Et beau, parce que je ne sais pas si un joueur des ligues majeures aurait osé admettre ceci publiquement auparavant en ayant le soutien de son organisation.

Bard a déjà dit lui-même que trop de joueurs cachaient leur anxiété par des blessures.

Je crois qu’il sera de retour plus tôt que tard, à voir à quel point les fans peuvent comprendre comment ça peut être stressant d’avoir autant de pression et d’attention au bout des doigts, même s’il gagne des millions de dollars. Surtout quand, au fond de lui, une voix n’arrête pas de lui dire qu’il ne doit pas être mauvais au lieu de lui dire qu’il va réussir.