Quatre mariages et une inculpation: l'audience de Trump perturbe des noces new-yorkaises

Donald Trump s'est fait une spécialité de s'inviter aux mariages célébrés sur ses terrains de golf ou dans ses hôtels de luxe, profitant de l'occasion pour prononcer des discours politiques et ignorant bien souvent les mariés.

Il a montré mardi que les habitudes avaient la vie dure: sa comparution devant un juge de New York a attiré une foule de manifestants, journalistes et curieux qui ont perturbé la journée des couples venus officialiser leur union au Bureau des mariages de New York, de l'autre côté de la rue.

«Je n'avais pas réalisé que c'était ici que ça se passait», raconte sur NBC Peter Don, 30 ans, venu passer la bague au doigt de Monique Beckford Khalia. «C'est rigolo, mais ça ne va pas gâcher notre journée».

«C'est notre journée à nous», insiste Monique, 25 ans.

Jason Mcfarland et Dominic Lamarco avaient eux aussi choisi cette date longtemps à l'avance pour se marier, mais ils n'avaient pas anticipé le cirque médiatique qui les entourerait.

«C'est quelque chose que nous n'oublierons jamais, c'est sûr», commente Jason, 38 ans.

Pour Dominic, que Donald Trump soit inculpé le jour de son mariage rend l'occasion «encore plus joyeuse».