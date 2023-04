Que se passera-t-il lorsque Donald Trump sera arrêté?

Donald Trump, devenu le premier président actuel ou ancien des États-Unis à être formellement accusé au pénal, sera arrêté aujourd'hui, le 4 avril.

Fait sans précédent dans l'histoire des États-Unis, le républicain de 76 ans est mis en accusation dans un dossier lié à un versement de 130 000 dollars effectué à la vedette du X Stormy Daniels en 2016, selon ce que rapporte un de ses avocats.

L'homme de 76 ans est arrivé à New York lundi après avoir pris l'avion depuis la Floride lundi. Il a passé la nuit à la Trump Tower. Un porte-parole du tribunal de New York a déclaré que la mise en accusation de Trump se fera mardi à 14 heures, selon The Independant.

Trump devrait se rendre mardi accompagné d'une équipe d'agents des services secrets.

À quoi peut-on s’attendre de la procédure?

Bien qu’il ne soit pas menotté, Donald Trump peut s’attendre à ce que l’on prenne une photo d’identité judiciaire («mugshot»).

Il pourra également éviter la longue marche humiliante devant les médias pour se rendre au tribunal, car il se verra sans doute accorder une entrée discrète et privée au palais de justice de Manhattan, rapporte The Independant.

À son arrivée, Trump fera prendre ses empreintes digitales avant de se faire lire ses droits, ce qui lui rappellera son droit de garder le silence et le droit d'avoir un avocat présent.

Trump devrait ensuite retourner en Floride après avoir été libéré sous caution.

Si Trump devait être reconnu coupable de méfait, le résultat serait une amende. Cependant, si la condamnation était pour crime, il pourrait recevoir une peine allant jusqu'à quatre ans de prison.