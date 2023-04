Rachel Fontaine parle de son autisme invisible dans une série de capsules vidéo

Comme plusieurs femmes, la comédienne Rachel Fontaine a galéré longtemps avant d’obtenir, à 40 ans, son diagnostic d’autisme de haut niveau de type invisible (Asperger). L’interprète du personnage de Maria Lopez dans la série jeunesse culte Radio Enfer a voulu faire œuvre utile en partageant son expérience dans une série de capsules vidéo diffusées en ligne.

Réalisées par l’ex-conjoint de Rachel Fontaine, le cinéaste Daniel Roby (Louis Cyr), ces sept capsules d’une minute chacune seront mises en ligne quotidiennement sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.) jusqu’à dimanche, dans le cadre du mois de l’autisme au Québec.

L'actrice y fait revivre son personnage de Maria Lopez, devenue aujourd’hui coach de vie, alors qu'elle tente de convaincre la vraie Rachel Fontaine de faire son « coming out » à propos de ce diagnostic qu’elle gardait secret. Michel Charette, qui jouait aussi dans la série Radio Enfer (diffusée de 1995 à 2001), fait une apparition dans l’une des capsules.

Capture d'écran Youtube

C’est en travaillant avec Daniel Roby sur un projet de documentaire portant sur le même sujet, intitulé Les invisibles, que Rachel Fontaine a eu l’idée de s’ouvrir sur son diagnostic d’autisme de haut niveau de type invisible – appelé anciennement le syndrome d’Asperger.

« Je me suis rendu compte que quand je posais des questions à des experts, ça allait. Mais quand il s’agissait de parler de ma vie, je bloquais, relate-t-elle. Je me suis dit que ça me prendrait le courage de Maria pour m’aider à plonger. Je me suis donc cachée derrière elle pour pondre le concept des capsules. »

« Petits miracles »

Avec ces capsules (et le documentaire qui suivra éventuellement), Rachel Fontaine espère pouvoir aider à sensibiliser les gens sur l’importance d’obtenir un diagnostic précoce d’autisme. Dans son cas, elle a dû attendre de traverser une période très difficile, au tournant de la quarantaine, pour décider d’entreprendre les démarches qui lui ont permis de comprendre les raisons de son mal-être.

« À un moment donné, mon cerveau a commencé à ne plus fonctionner, et il fallait vraiment que je trouve une solution », confie-t-elle.

« C’est une série de petits miracles qui m’ont sauvé la vie. Et un de ces petits miracles a été de voir l’humoriste Louis T. révéler qu’il était atteint du syndrome d’Asperger à l’émission Tout le monde en parle [en 2016]. C’est après l’avoir vu parler de son expérience que j’ai décidé d’aller voir une spécialiste, qui a finalement confirmé mon diagnostic. »

Quand on lui demande pourquoi elle a décidé de partager son expérience aujourd’hui, Rachel Fontaine cite une entrevue avec Brigitte Harrisson, une femme autiste qui a cofondé SACCADE, le Centre d’expertise en autisme.

« Elle a déjà dit dans un article que si une personne atteinte du syndrome d’Asperger était en souffrance parce qu’elle n’avait pas été diagnostiquée, on risquait de la retrouver dans les quatre P, c’est-à-dire en prison, dans le sous-sol de ses parents, en psychiatrie ou au paradis », explique-t-elle.

« Personnellement, je me considère comme très chanceuse parce que j’ai pu m’adapter et avoir une vie comme tout le monde. Mais s’il y a des gens en souffrance, ça vaut la peine d’investiguer. Surtout les femmes qui sont beaucoup moins faciles à repérer et à diagnostiquer adéquatement. »

▶ Pour plus de renseignements sur l’autisme invisible et pour visionner les capsules, on peut visiter le site autismeinvisible.com.