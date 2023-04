«Sous-payé» à 10,6 M$, le président de Loblaw a droit à une hausse de 1,2 M$

Le président du géant Loblaw, qui détient notamment Maxi, Provigo et Pharmaprix, a vu ses revenus grimper de 1,2 million $ en 2022, en pleine année d’inflation alimentaire qui a vu les prix s’envoler sur les tablettes des épiceries.

Selon le «Globe and Mail», le conseil d’administration de Loblaw a demandé à une firme externe, Meridian Compensation Partners, d’évaluer la rémunération de Galen Weston, qui est aussi président et chef de la direction de George Weston ltée, la société qui chapeaute Loblaw.

«Les résultats de l’analyse 2022 de Meridian montrent que la compensation totale de M. Weston se trouve sous la médiane du marché et sous les objectifs de la politique de paie de Weston et de Loblaw», est-il indiqué dans la circulaire dédiée aux actionnaires de Loblaw.

Conséquemment, il a été décidé de verser un plus gros boni et plus d’actions à Galen Weston pour faire passer sa rémunération de 10,6 millions $ en 2021 à 11,8 millions $ en 2022.

Ce rehaussement survient alors que l’inflation ne dérougit pas des les épiceries, contrairement aux autres secteurs de l’économie. En février, l’inflation alimentaire atteignait 10,6 % sur un an, un taux deux fois plus élevé que le taux d’inflation générale établi à 5,2 % selon Statistique Canada.

Galen Weston s’était rendu à Ottawa le 8 mars pour témoigner aux côtés des dirigeants de Metro et d’Empire (IGA, Sobeys, Safeway). Les trois géants ont tous assuré en comité parlementaire ne pas être responsables de l’inflation et ne pas en avoir profité pour gonfler leurs profits.