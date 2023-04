Talc et cancer: Johnson & Johnson propose 8,9 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a proposé mardi un accord de 8,9 milliards de dollars pour mettre fin à l'ensemble des poursuites le visant en Amérique du Nord pour la vente de talc accusé d'avoir causé des cancers.

Selon un communiqué du groupe, l'accord, qui doit encore être approuvé par un tribunal, «va résoudre de manière équitable et efficace toutes les plaintes» accusant son talc de contenir de l'amiante et de provoquer des cancers des ovaires.

Johnson & Johnson indique que cet accord ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité, et assure toujours que son talc est «sûr» - même s'il l'a retiré du marché nord-américain.

Dans les échanges après clôture à Wall Street, l'action du groupe prenait plus de 3% à 163,35 dollars à la suite de l'annonce.

L'accord, dont les payements réalisés par une filiale pourront s'étaler sur 25 ans, doit «clore toutes les plaintes présentes et futures sur le talc», précise le communiqué.

L'entreprise précise que plus de 60.000 plaignants ont donné leur accord pour une telle résolution du différend.

«L'entreprise continue de penser que ces plaintes sont infondées et manquent de fondement scientifique,» a déclaré un responsable juridique de «J&J» dans le communiqué. Mais cet accord va permettre «aux plaignants d'être dédommagés dans des temps raisonnables».

En juin 2021, aux termes d'années de procédure, Johnson & Johnson avait été définitivement condamné à payer 2,1 milliards de dollars de dommages-intérêts.

Une cour d'appel du Missouri avait considéré que le groupe avait «sciemment vendu aux consommateurs des produits contenant de l'amiante», suscitant une forte «angoisse physique, mentale et émotionnelle».

Tout en maintenant son innocence, Johnson & Johnson a annoncé en mai 2020 qu'il arrêtait de vendre cette poudre à base de talc aux États-Unis et au Canada, pays où les ventes ont reculé en raison de l'évolution des habitudes et d'une méfiance vis-à-vis du produit.

Une synthèse d'études publiée en janvier 2020 et portant sur 250.000 femmes aux États-Unis n'avait pas trouvé de lien statistique entre l'usage de talc sur les parties génitales et le risque de cancer des ovaires.

Quatre femmes sur dix aux États-Unis, particulièrement les plus âgées, ont utilisé du talc pour absorber humidité et odeurs, soit par application directe sur les parties génitales, soit en en mettant sur un sous-vêtement, un tampon hygiénique ou un diaphragme.

Dans les années 1970 est née une inquiétude sur la contamination du talc par de l'amiante, qui est souvent proche dans la nature des minerais servant à fabriquer le talc. Puis des études ont mis en évidence un risque plus élevé de cancer des ovaires chez les utilisatrices de talc, qu'on soupçonnait capable de remonter jusqu'aux ovaires via le vagin et l'utérus.