Tennis: deux championnes aimeraient que les joueuses s’insultent plus sur le terrain

Des rivaux qui s’insultent sur un terrain ou sur une patinoire, ce que l’on appelle en anglais le trash talk, constitue presque la norme dans plusieurs sports. Au hockey, au basketball, comme ce fut le cas durant la finale féminine du March Madness... Mais dans le tennis professionnel? Pas vraiment, regrettent un peu les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff, qui font partie du top 10 mondial tant en simple qu’en double.

Et surtout pas au tennis féminin, sauf parfois lors de la poignée de main au filet, ont pointé les championnes du double du Masters de Miami au site de la WTA après leur couronnement aux dépens de Leylah Fernandez et de Taylor Townsend, le week-end dernier.

Ou encore, plus sournoisement, dans le dos l’une de l’autre, a révélé Gauff. «Puis, ça vient jusqu’à tes oreilles», a ajouté en riant la jeune étoile du circuit.

Getty Images via AFP

Pegula et Gauff pensent toutefois que d’entendre davantage de rivales s’insulter sur le terrain pourrait faire croître la notoriété du tennis, même si ce n’est pas dans la culture actuelle du tennis féminin.

«Les joueurs, eux, le font, notamment aux changements de côté», a pointé la première, avant que sa partenaire de double ne renchérisse: «Ils le font, mais les micros ne captent pas tout. Vous n’entendez pas tout.»

«Au basketball, vous pouvez faire beaucoup de trash talk et personne n’entend [à cause du bruit de la foule], a fait remarquer Pegula, troisième mondiale en simple. Si vous en faites sur un terrain de tennis, tout le monde dans les estrades, l’arbitre et les gens sur Twitter vont le savoir. C’est pourquoi lorsque cela se produit, ça devient une grosse histoire. J’aimerais que ce ne soit pas ainsi.»

«Je crois que cela pourrait attirer de nouveaux fans et rendre notre sport moins traditionnel», a-t-elle ajouté.