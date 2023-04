Tiger Woods est-il encore une menace au Tournoi des Maîtres à Augusta ?

AUGUSTA | À 47 ans, Tiger Woods représente-t-il encore une menace pour les jeunes loups qui tentent de s’imposer sur la scène qu’il a monopolisée depuis plus de 25 ans? Malgré toutes ses blessures et sa condition physique précaire, ils doivent toujours garder un oeil sur le quintuple champion du Tournoi des Maîtres.

Force est d’admettre que les chances de voir le Tigre enfiler le veston vert sont extrêmement minces. Bien qu’ils aiment le voir rôder à Augusta et dans les plus grands championnats, les golfeurs alpha menant maintenant le monde le perçoivent comme une proie. Même sur son terrain de jeu favori où une massive foule le suit pas à pas tous les jours.

Getty Images via AFP

Il n’y a pas si longtemps, Woods les avait toutefois surpris en triomphant dans cette cathédrale de Washington Road. On se souvient tous du rugissement et des bras au ciel un certain dimanche d’avril 2019. Vêtu de son dangereux polo rouge, il avait dompté ceux qu’il avait élevés. Cette consécration donnant la chair de poule avait été applaudie par les plus grands athlètes de la planète.

Depuis, le golfeur américain aux 15 sacres majeurs a traversé de douloureuses épreuves, à commencer par cet accident qui aurait pu lui coûter la vie en février 2021.

Quatorze mois plus tard, il a effectué son grand retour sur les allées du Augusta National. Il a alors démontré toute sa force et sa résilience en réussissant à résister au couperet et en marchant les pénibles 72 trous de l’édition 2022.

Passer le flambeau

Woods n’est toutefois plus le même féroce rival qu’il a été de 1997 à 2019. Il carbure encore à l’adrénaline de la compétition, bien qu’il soit incapable d’aligner les sorties. C’est sa réalité et il l’accepte. Le feu de la victoire brûle toujours en lui.

Getty Images via AFP

Il espère toujours représenter une menace pour les McIlroy, Rahm, Scheffler, Thomas, Smith et cie. Mais en raison de sa condition physique évidente, il rentre moins dans l’esprit de ses rivaux.

Il est davantage dans la passation du flambeau à cette plus jeune génération.

Le Tigre vieillissant transmet son savoir comme les Jack Nicklaus, Raymond Floyd, Arnold Palmer et Fred Couples l’ont fait avec lui il y a 30 ans.

«Ce tournoi nous permet de transférer les connaissances du passé à la génération future, a expliqué Woods. Je ne peux prétendre si je suis encore une menace ou non, mais en 2019, je ne l’étais peut-être pas et ça avait plutôt bien viré.»

«Je crois qu’ils doivent apprendre, a-t-il renchéri. Ce qui est génial avec ce tournoi, c’est son histoire et aussi observer les différentes générations qui en font partie. J’essaie de sélectionner certains “cerveaux” et les aider à comprendre ce qu’ils doivent faire pour gagner ce tournoi.»

Petit chiot

Après Rory McIlroy mercredi, c’était au tour de Justin Thomas de rejoindre le groupe de Tiger et Fred Couples sur le parcours. Il avait fait pareil l’an dernier.

«Je suis ces deux gars-là sur le parcours comme un petit chiot. Ils savent où aller. On a nos traditions et la camaraderie est merveilleuse, a indiqué Thomas qui se sent privilégié de participer à ces moments.

Getty Images via AFP

Thomas en est un autre qui souhaiterait mettre le grappin sur le veston vert à sa huitième participation. Il a réservé sa meilleure prestation, une quatrième position, en 2020.

Chaque année, Woods relate qu’il partage de plus en plus ses connaissances avec les golfeurs dans son groupe en ronde d’entraînement. À l’époque, il ne se gênait pas pour poser des questions aux vétérans.

Si bien, que Ray Floyd lui a déjà conseillé de fixer son objectif dans la foule à son coup au deuxième trou afin de mieux approcher le fanion positionné à la gauche sur le vert. Floyd lui a aussi à effectuer de courtes approches avec un fer 4. Des apprentissages valent leur pesant d’or.

La fin approche

Selon ses dires, Woods ne sait pas encore combien de temps il pourra continuer à jouer pour transmettre son savoir. Il savoure donc chaque instant.

«On dirait que ce parcours ne change jamais, mais chaque année, quand on débarque, on y voit des modifications. Il est très différent qu’à ma première présence (en 1995).»

Bien au fait de la météo capricieuse cette semaine, il s’attend déjà à en baver. La pluie sera de la partie et du temps froid est prévu samedi. Rien pour aider son dos raide et sa jambe endolorie.

Getty Images via AFP

Chaque jour, il doit passer au travers d’un processus de préparation et d’échauffement. Comme il le relate, il doit faire attention à toute la quincaillerie installée dans sa jambe dans les chirurgies suivant son accident de voiture.

«Je souhaiterais avoir plus de mobilité. Je le dis souvent, je suis chanceux d’avoir encore ma jambe. Ce fut difficile et cela restera difficile. La capacité et l’endurance de cette patte ne seront plus jamais ce qu’elles étaient. Je le comprends et c’est la raison pour laquelle je dois jouer moins souvent. C’est mon futur. Je dois l’accepter.»

Woods doute du temps qu’il lui reste en compétition. La menace s’éteint à petit feu. Il tente surtout d’apprécier les moments comme le Tournoi des Maîtres et emmagasiner les souvenirs.