Troisième lien: un coup de circuit signé Guilbault

Un troisième scénario semble se dégager quant au fameux troisième lien entre la ville de Québec et Lévis. Une troisième mouture faisant plus de place aux transports en commun et intégrant le fameux projet de tramway si cher au maire Bruno Marchand.

Si les informations diffusées s’avèrent véridiques, on pourrait conclure, sans trop se tromper, que durant les derniers mois, le gouvernement a travaillé à repenser le projet de manière à répondre aux préoccupations légitimes de bon nombre de détracteurs. Il ne s’agissait donc pas de mettre à jour des études prépandémiques, mais plutôt à dessiner un tout autre projet permettant de faire converger les intérêts et les projets des acteurs en place.

L’effet Marchand

Ça serait donc la première fois que le gouvernement proposerait de faire passer le tramway sous le fleuve, dans un des deux tubes imaginés dans la deuxième version du troisième lien. Le gouvernement pourrait ainsi enfin compter sur l’appui tant espéré du maire Marchand en promettant d’élargir et d’intégrer la portée de son projet phare, celui du tramway.

Il s’agirait d’une excellente idée qui permettrait de faire d’une pierre, deux coups: non seulement elle permet de fédérer les acteurs politiques autour d’un projet nécessaire et structurant, faisant une large place à des transports en commun d’une rive à l’autre d’une manière ingénieuse et respectueuse de l’environnement, mais également, devant le fédéral, le gouvernement du Québec s’est monté un dossier béton pour faire financer cette infrastructure contribuant au transport collectif. Il y aurait peut-être même un troisième coup: Québec solidaire se dressera-t-il contre un projet de tramway liant Lévis et Québec?

L’effet Guilbault

Bien que fragmentaires, ces informations laissent croire qu’un réel effet Guilbault souffle sur le ministère des Transports. Stratège, la vice-première ministre a peut-être pu trouver le juste compromis en neutralisant toutes les critiques exprimées, en mettant le singe sur les épaules du fédéral pour le financement et en enfermant QS dans ses contradictions.

En parlant de financement, le projet a beau être plus sexy, mais combien coûtera-t-il? L’intégration du tramway viendra-t-elle faire exploser les coûts de cette imposante infrastructure?