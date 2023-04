Trump est un leader de secte

On peut penser ce qu’on veut de Donald Trump – qui, aujourd’hui, va devenir le premier président de l’histoire des États-Unis à être formellement inculpé au criminel –, mais il faut lui donner une chose :

l’homme ne cache pas son jeu.

« What You See Is What You Get », comme disent les Anglais.

DAVID CONTRE GOLIATH

Preuve que le Grand Orange joue franc jeu : où a-t-il lancé sa campagne pour rentrer de nouveau à la Maison-Blanche, le 25 mars dernier ?

À Waco, Texas, lieu hautement symbolique qui fut, il y a 30 ans, le théâtre d’un assaut meurtrier lancé contre une secte qui était opposée au pouvoir fédéral.

En choisissant cette ville pour lancer sa campagne présidentielle, Trump ne s’est pas seulement présenté comme une victime innocente du Deep State, l’État dans l’État qui, selon lui, contrôle vraiment les destinées du pays.

Il s’est comparé à David Koresh, le leader charismatique de la secte des davidiens qui, après un siège de 51 jours, a été décimée par des agents du FBI et de l’ATF (l’organisme fédéral qui, aux États-Unis, est chargé de surveiller et d’encadrer la vente d’alcool, de tabac et d’armes à feu).

Selon Trump, Koresh n’est pas un coucou qui se prenait pour Jésus Christ. Mais un héros national, une sorte de combattant de la liberté qui, comme le David de l’Ancien Testament, a osé tenir tête à Goliath.

PAS UN POLITICIEN, UN GOUROU !

Remarquez, la comparaison n’est pas tirée par les cheveux.

Trump ressemble en effet beaucoup plus à un leader de secte qu’à un politicien.

N’a-t-il pas dit lui-même que ses ouailles continueraient de voter pour lui, même s’il sortait sur la 5e Avenue et tirait au hasard sur un inconnu ?

Et le pire, c’est que c’est vrai !

Les liens qui unissent Trump à ses supporters ressemblent à s’y méprendre à ceux qui unissent les membres d’une secte à leur gourou.

Quoi qu’on en dise, le trumpisme n’est pas un phénomène politique ; c’est un phénomène religieux.

On nage ici en pleine irrationalité, en plein mysticisme.

Trump n’est pas qu’un simple chef de parti : c’est un maître spirituel. Et ses fans ne sont pas des militants : ce sont des adeptes, qui ont « vu la lumière » grâce à leur « initiateur ».

Avant, ils vivaient dans l’ignorance. Maintenant, ils savent. Ils détiennent la Vérité.

Trump est le dernier en date d’une longue série de pasteurs, de charlatans et de prédicateurs qui, des témoins de Jéhovah aux mormons en passant par les adventistes, les évangélistes et autres méthodistes, promettent le paradis aux Américains, au terme d’une lutte acharnée contre l’esprit du Mal.

LE MALIN

Vous voulez mieux comprendre Trump ?

Ne perdez pas votre temps à éplucher des essais politiques, lisez plutôt Wise Blood (Le Malin), le roman-culte de Flannery O’Connor racontant l’histoire d’un prêcheur évangélique du sud qui, après avoir été démobilisé, fonde une secte délirante : l’Église du Christ sans Christ.

Trump n’est pas Ronald Reagan.

C’est un autre Ron, soit L. Ron Hubbard, le fondateur de l’Église de scientologie.

Et aujourd’hui, comme le Christ, Trump sera traîné devant les tribunaux.

Réalisant la prophétie.