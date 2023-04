Un dernier effort les gars

Il est temps que la saison finisse et on l’a tous constaté dans la défaite de 3-0 du Canadien contre les Hurricanes de la Caroline, samedi soir au Centre Bell.

Heureusement, Samuel Montembeault a sauvé les meubles avec une performance magistrale de 47 arrêts dans un match où le CH a été déclassé 50-14 dans les tirs au but. Ce n’est pas rien et on comprend pourquoi l’entraîneur-chef, Martin St-Louis, n’avait pas trop le goût de jaser dans son point de presse d’après-match.

Il a d’ailleurs très bien résumé la situation en disant que le seul point positif dans cette rencontre était Montembeault. Encore une fois, je lève mon chapeau au gardien du Canadien. Il se signale et il en profite pour laisser une bonne dernière impression avant les vacances.

D’ailleurs, il devrait servir d’exemple à ses coéquipiers. C’est important de terminer la saison sur une bonne note, ne serait-ce que pour le respect des partisans. Le match de samedi aurait pu se terminer 6 à 0 ou 7 à 0 et ce n’est pas ce que les spectateurs au Centre Bell veulent voir.

Je comprends toutefois la situation. Ce qui se passe souvent dans les fins de saison interminables et sans issue, c’est que les joueurs commencent à tricher. Chacun joue pour ses objectifs personnels, on pense à nos statistiques en attaque, on bloque moins de tirs et on est moins impliqué. La plupart du temps, c’est le gardien qui en paie le prix. J’ai vu ça maintes fois.

Une question de fierté

Somme toute, la saison a été positive malgré les nombreuses blessures. Les attentes n’étaient pas élevées et dans l’ensemble, les joueurs ont fait de leur mieux. Les gens le reconnaissent. Il ne faudrait pas gâcher ça dans les cinq derniers matchs en subissant quelques dégelées. Alors, les gars, je vous demande un dernier effort avant les vacances. C’est important.

Comme l’a dit Martin St-Louis, l’évaluation des joueurs est pas mal complétée, mais terminer sur une bonne note est important. C’est une question de fierté et de respect, mais les joueurs ne pensent pas tous de la même façon.

Personnellement, je me suis toujours fait un point d’orgueil de terminer en force lorsque nous avions connu une saison difficile. Je voulais être dans le filet à chaque match et je sens le même désir chez Montembeault. Il est vraiment rendu ailleurs et si vous vous souvenez au camp d’entraînement, je l’avais critiqué parce que justement, je ne sentais pas qu’il voulait vraiment le poste de numéro un.

Il a vraiment progressé et il donne une chance à son équipe de gagner à chaque match. C’est ce qu’on recherche chez un gardien numéro un et il est rendu au point où on lui donnera probablement la chance d’être au sommet de la pyramide des gardiens du CH la saison prochaine.

Quant à Jake Allen, il connaît une fin de saison difficile. Je ne le sens pas affamé, mais il n’a rien à prouver, contrairement à Montembeault. On voit toutefois pourquoi il n’a jamais été un vrai numéro un. Rien à voir avec des gars comme Ed Belfour ou Patrick Roy qui voulaient le filet et qui se défonçaient chaque soir. Là, on dirait qu’Allen accepte de se faire dépasser par Montembeault.

Bref, dans les cinq derniers matchs, je veux voir plus de gars avec une attitude comme celle de Montembeault. Je veux voir des gars qui jouent de la bonne façon et qui sont encore prêts à se sacrifier. Je suis certain que St-Louis et Kent Hughes en prendront bonne note.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le dossier Farrell

J’aime toujours voir des jeunes arriver des rangs junior ou universitaire en fin de saison, mais la présence de Sean Farrell dans l’alignement à Philadelphie a fait jaser. Je crois qu’on aurait dû mieux le préparer avec quelques entraînements avant de le faire jouer, mais on l’a tout de suite jeté dans la gueule du loup. On comprend que c’était davantage l’idée du directeur général, Kent Hughes, mais j’ai aimé la réaction de Martin St-Louis. Il a démontré qu’il n’était pas une marionnette sans pour autant planter son patron.

Les gardiens québécois

Que c’est donc rafraîchissant de voir un gardien québécois réussir son premier départ dans la LNH. Vendredi, Devon Levi a été spectaculaire devant la cage des Sabres de Buffalo dans une victoire contre les Rangers. À 6 pieds, il n’est pas le plus grand gardien, mais il a eu du succès partout où il est passé. Ça ne me rentre pas dans la tête que certains recruteurs de la LNH ont comme consigne de ne pas regarder les gardiens en bas de 6 pi 2 po. C’est stupide. Je sais que peu de petits gardiens vont réussir dans la LNH des années 2020, mais il y aura toujours des exceptions et Juuse Saros, un finaliste au trophée Vézina en est le plus bel exemple. Au lendemain de la victoire de Levi, c’est Samuel Montembeault qui brillait de tous ses feux au Centre Bell. C’était comme un week-end des années 1990, alors que les gardiens québécois dominaient.

Bien encadrer Levi

Je ne sais pas ce qui se passe à Buffalo, mais on a laissé partir des gardiens comme Linus Ullmark et Robin Lehner. J’espère qu’on va bien encadrer Devon Levi qui n’a que 21 ans. Tout se passe entre 20 et 23 ans pour un gardien. Quand je suis arrivé avec le Canadien, j’avais le talent et le caractère pour réussir, mais c’est Roland Melanson qui m’a vraiment développé. Sans lui, je n’aurais pas eu la carrière que j’ai connue. Au moins, Levi a dit que le vétéran de 41 ans Craig Anderson l’avait pris sous son aile et c’est très bien. Anderson est-il prêt pour une carrière d’entraîneur de gardiens ?