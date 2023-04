Un fonctionnaire «désolé» d’avoir volé 47 millions $ à l’Ontario

Un bureaucrate qui travaillait au sein du gouvernement de l’Ontario s’est montré désolé d’avoir fraudé la province pour un total de 47 millions $, dont une dizaine de millions de dollars en aides destinées aux parents pendant la pandémie, lorsqu’il a écopé de 10 ans de détention mardi.

Sanjay Madan, un ancien directeur des technologies de l’information au sein du ministère de l’Éducation, a plaidé coupable à une kyrielle d’accusations en matière de fraude, d’abus de confiance et de blanchiment d’argent.

L’homme s’est notamment créé plus de 2800 comptes de banque, tous à son nom, dans le but d’obtenir plus de 43 000 paiements uniques de 200 $ mis en place par le gouvernement de Doug Ford pour soutenir les parents d’enfants pendant la pandémie. Ce stratagème lui avait permis d’empocher 10,8 millions $.

«Je n’avais jamais vu ça. C’est beaucoup de travail pour un fraudeur. [...] Plutôt que de faire une grande fraude de plusieurs millions de dollars, il a choisi d’en faire des dizaines de milliers pour arriver au même résultat», a commenté à Global News l’enquêteur responsable du dossier de Sanjay Madan à la Police provinciale de l’Ontario.

Auparavant, le fraudeur avait mis la main sur les fonds publics en accordant de prétendus contrats à de faux consultants, empochant les sommes versées par l’État.

«Il prend la responsabilité pour tout. Il est désolé pour ses crimes», a commenté son avocat, Chris Sewratan.

En plus d’écoper d’une peine de détention, le fraudeur s’est engagé à rembourser immédiatement 30 millions $ à l’État et à rembourser le reste du montant dérobé d’ici les 15 prochaines années.