Un gouvernement fédéral de plus en plus provincial

Depuis l’élection de Justin Trudeau en 2015, nous avons vu que le gouvernement fédéral est de plus en plus centralisateur. Par exemple, on se rappelle le débat entourant les normes nationales dans les résidences de personnes âgées.

Également, au cours des derniers mois, on a vu que le gouvernement fédéral veut de plus en plus s’occuper des enjeux provinciaux.

Après des sommes colossales pour mettre en place des garderies à prix modique à travers le pays, voilà que le fédéral veut maintenant prendre en charge les soins dentaires.

Le problème ici c’est que ce ne sont pas des juridictions fédérales. Dans les deux cas, par exemple, le Québec a pris les devants et a décidé de mettre en place des initiatives à son image.

Autres dossiers

Souvent, les élus fédéraux se sentent loin des enjeux qui préoccupent le quotidien des électeurs. À la Chambre des communes, on ne parle pas de la collecte des ordures ou du système de ventilation dans les écoles.

Cependant, le gouvernement fédéral a du pain sur la planche avec les dossiers d’immigration qui débordent, la protection de notre frontière et la guerre en Ukraine.

Ainsi, M. Trudeau et son équipe auraient intérêt à se concentrer sur les enjeux où ils peuvent réellement changer quelque chose et non pas créer de nouveau programme comme les soins dentaires.

De plus, c’est une idée qui n’était pas dans la plateforme libérale en 2021, c’était une suggestion électorale du NPD que le premier ministre Trudeau et son parti ont repris pour leur permettre de rester au pouvoir.

La prochaine fois

Maintenant, il reste à savoir si les libéraux sont prêts à aller encore plus loin dans les programmes à caractère provincial.

L’Assurance médicaments pourrait être le prochain sur la liste.

Espérons que le fédéral va se concentrer désormais sur ses enjeux au lieu de jouer au gouvernement provincial.

Si jamais les libéraux fédéraux veulent absolument faire de la politique provinciale, le Parti libéral du Québec et le Parti libéral de l’Ontario sont tous les deux à la recherche d’un chef.

Voilà une belle opportunité pour eux.