Unity Electro Fest : le DJ australien Timmy Trumpet à Québec en août

Le producteur australien Timmy Trumpet, l’un des DJ parmi les plus populaires actuellement sur la planète, sera la tête d’affiche de la deuxième présentation du festival Unity Electro Fest, qui accueillera en août les mordus de musique électronique (EDM) de Québec sur un nouveau site à la base de plein air de Sainte-Foy.

Ce déménagement, selon le directeur général de l’événement, permettra d’attirer plus de festivaliers et d’augmenter leur confort.

En 2022, 5000 personnes avaient assisté au premier UEF à Expo Cité.

« Des gens se plaignaient que nous étions sur un tapis d’asphalte et c’était dur sur les genoux. On s’est dit pourquoi pas aller en milieu naturel », indique Samuel Gourde, qui espère vendre 8000 laissez-passer.

L’accès au site ne sera pas un problème, dit-il. Les festivaliers pourront notamment se stationner dans les commerces des environs et utiliser des navettes pour gagner le site.

8e DJ de la planète

Quinze artistes monteront sur la scène de UEF, qu’on promet deux fois plus imposante que l’an dernier, les 18 et 19 août.

Le seul nom connu pour l’instant est Timmy Trumpet, qui sera en action le 18.

Présentement au huitième rang du top 100 des platinistes les plus aimés du public, selon le sondage annuel de DJ Mag, le producteur et trompettiste australien s’est fait connaître sur la scène internationale grâce au succès de la chanson Freaks, en 2014.

« Il n’est jamais venu à Québec. On le voit comme un allumeur de foule, c’est un DJ explosif », affirme Samuel Gourde.

Les amateurs de sport l’ont découvert quand le releveur des Mets de New York, Edwin Diaz, a choisi la pièce Narco comme trame musicale pour faire son entrée sur le terrain. Timmy Trumpet a même joué son fameux solo de trompette lors d’un match en août 2022.

Les quatorze autres artistes de la programmation, dont une tête d’affiche canadienne de renom, promet-on, seront dévoilés prochainement.

Il manquait d’électro à Québec

Avec le UEF qui veut s’installer à demeure et Igloofest Québec qui a enfin vu le jour, il y a quelques semaines, après une tentative avortée à cause de la pandémie, en 2022, les amateurs d’EDM de la capitale ont enfin une offre plus costaude à se mettre sous la dent.

Il y avait un besoin, dit Samuel Gourde. La soirée électro du Festival d'été, ce n'était pas suffisant.

« Comme festivaliers, nous étions tannés de devoir aller jusqu’à Montréal, Ottawa ou ailleurs pour aller voir des spectacles. Au niveau de la musique électronique, il nous manquait quelque chose à Québec. »

Il explique que le Unity dans le nom de l’événement fait référence à l’objectif des organisateurs de se servir de la musique électronique pour « unir les gens », explique M. Gourde.

Aurait-il été possible de trouver un mot en français pour traduire ce souci de rassembler les gens ? « On aurait pu trouver un équivalent en français, mais notre branding était vraiment tourné autour du Unity Electro Fest », affirme le directeur du festival.