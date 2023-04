Voici 15 règles de savoir-vivre à respecter lorsqu’on prend l’avion

Avec le printemps et la saison estivale qui arrivent à grands pas, plusieurs personnes organisent leur voyage en avion, mais un vol peut s’avérer long et désagréable lorsqu’un passager décide d’adopter des comportements problématiques. Voici des règles non écrites que tout le monde devrait respecter lors d’un vol.

«Avec les sièges de plus en plus petits de nos jours, nous devons tous apprendre à nous entendre», a expliqué Jacqueline Whitemore, fondatrice de «Protocol School of Etiquette» à Palm Beach, en Floride et experte sur le sujet, en entrevue avec Fox News.

Cette dernière a également partagé plusieurs règles de base à respecter en avion:

1. Évitez d’apporter de la nourriture dégageant de fortes odeurs;

2. Si vous n’arrivez pas à soulever votre bagage à main, laissez-le dans la soute à bagages;

3. Si vous devez changer de siège avec quelqu’un, assurez-vous que le nouveau siège est comparable à celui qu’on vous avait attribué;

4. Tout le monde peut descendre son siège, mais il est recommandé de le garder droit lors du décollage, de l’atterrissage et des repas. N’oubliez pas de jeter un œil derrière vous avant de descendre votre siège afin d’éviter d’accrocher les genoux ou l’ordinateur de la personne dernière vous;

5. Des écouteurs signifient «ne pas déranger» et c’est de même si la personne utilise son ordinateur;

6. Si vous devez vous lever, tapez doucement l’épaule de vos compagnons de vol en vous excusant, plutôt que de passer par-dessus eux;

7. Les pieds restent au sol et ne vont pas sur le siège devant vous;

8. Si vous êtes au bord de l’allée, gardez vos bras et vos jambes hors de l’espace;

9. Surveillez vos enfants et pensez à apporter des jeux pour les amuser le long du vol;

10. Évitez de vous appuyer sur le siège d’un autre passager lorsque vous vous levez ou lorsque vous marchez dans l’allée;

11. Soyez respectueux avec les hôtesses de l’air;

12. Évitez de parler fort;

13. Si un autre passager vous incommode, avisez une hôtesse et laissez-là s’occuper de la situation;

14. À l’atterrissage, attendez qu’on vous autorise à vous détacher et sortez lorsque ce sera votre tour;

15. Si vous avez une correspondance, demandez poliment de pouvoir sortir en premier.