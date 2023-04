Wayne Gretzky ébloui par la domination des Bruins

S’il y a un homme ayant été habitué à jouer dans des formations dominantes durant sa carrière, c’est le légendaire Wayne Gretzky et malgré son passé glorieux, il se dit épaté par les exploits des Bruins de Boston cette saison.

L’équipe du Massachusetts a amassé jusqu’ici 60 victoires et 125 points, menaçant la marque du plus grand nombre de triomphes et celle du plus haut total de points en une campagne.

Sachant bien que ces statistiques éblouissantes garantissent tout sauf la coupe Stanley ce printemps, la «Merveille» espère que les Bruins éviteront le même sort funeste que le Lightning de Tampa Bay de 2018-2019, balayé au premier tour par les Blue Jackets de Columbus après une récolte de 62 gains en saison, ou encore, les Red Wings de Detroit de 1995-1996, battus en finale de l’Association de l’Ouest par l’Avalanche du Colorado malgré avoir également gagné 62 fois dans l’année.

«En 1970-1971, ils misaient sur Bobby Orr, Phil Esposito et Gerry Cheevers. Dans la ligue, sur 12 équipes, il y en avait huit qu’ils pouvaient vaincre régulièrement : six dans l’Ouest, ainsi que Toronto et Detroit qui n’étaient pas très bons. Et ils n’ont pas accumulé 62 victoires. Or, ce groupe-ci affronte un bon club à chaque soir. Il n’y a pas de soirée de congé, chaque match est difficile. Ce qu’ils accomplissent cette année est absolument superbe, selon moi», a commenté Gretzky au réseau TNT.

«Vous allez vous sentir mal pour eux s’ils ne remportent pas la coupe Stanley, puisqu’ils ont effectué tellement de belles choses pour le sport. Ils jouent de manière altruiste et ils sont si plaisants à regarder», a-t-il enchaîné.

Le Canadien de Montréal de 1976-1977 constitue le club ayant récolté le plus de points en une campagne, soit 132. Les Bruins tenteront de devenir les premiers récipiendaires du trophée des Présidents à soulever la coupe depuis les Wings de 2007-2008. Boston est en quête d’un premier titre en 11 ans et du septième de son histoire.