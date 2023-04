BELAINSKY, Jean-Paul



Le 31 janvier 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé de M. Jean-Paul Belainsky, époux de feu madame Monique Brissette et père de feu Pierre, feu Denis et feu Lyne (Normand Comeau).Il laisse dans le deuil ses filles Diane et Jacinthe (Daniel Palardy), ses petits-enfants Martin et Mathieu Lefebvre, Étienne et Alexandre Palardy et Tristan Comeau ainsi que ses arrière-petits-enfants Mahée, Marcus, Lou-Ève et Samie. Il laisse également dans le deuil son frère Marcel, ses soeurs Rita, Pierrette et Lucienne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 22 avril 2023 dès 13h. Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Victor-Gadbois.