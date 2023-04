LAFLEUR, Paul



À Montréal, le 29 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Paul Lafleur, époux de Madame Paulette Marcotte Lafleur. Il était le fils de feu Lucienne Larose et de feu Léopold Lafleur et le frère de feu Lucille Lafleur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Valérie Lapointe), Bruno (Aneta Wynimko), ses petits-enfants Camille, Margaux, Félix et Frédéric, ainsi que plusieurs parents et amis.M. Lafleur a fait carrière comme associé au cabinet comptable Pétrie Raymond et était propriétaire depuis 1984 du club de golf Belle Vue avec son associé M. Marcel Pigeon. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration et a entre autres assumé la présidence du club de golf Laval-sur-le-Lac.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 avril 2023 de 18h à 21h, ainsi que le samedi 15 avril 2023 dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi 15 avril 2023 à 11h en l'église Notre-Dame-du-Bel-Amour (7055, Ave Jean-Bourdon, Montréal).La famille tient à remercier le personnel de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal et tous les autres intervenants en santé impliqués pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal serait apprécié en la mémoire de Paul Lafleur.