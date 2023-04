BOUCHER (née Bérubé), Cécile



C'est avec le coeur gros que nous vous annonçons le décès de Cécile Boucher, le 11 mars 2023, à l'aube de ses 91 ans, épouse de Jean-Guy Boucher depuis 67 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Josée), Louise (Claude), Nicole (Pierre) et Jean ainsi que ses six petits-enfants et son arrière-petite-fille.Elle laisse également ses frères Jacques (Louise), Pierre (Louise), sa belle-soeur Jeannette, son beau-frère André et de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 8 avril de 13h à 16h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16h au même endroit.