FILELLA, Juan 2 sept. 1942 - 4 mars 2023



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Juan Filella, à l'âge de 80 ans, bûcheron pour Abitibi Consol à Thunderbay.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, son mari Benoit et leurs enfants Gabriel et Raphaëlle. Gigi la mère de Nathalie et ses enfants Theo, Fletcher, Helene et tous leurs enfants.Il laisse aussi ses soeurs Maria Carmen, Rosa, Dori, son frère Fernando, ses nièces Rosita, Nuria, Paquita et Mariangeles, ses neveux David, Jaume, Jésus et Sebastian.Les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.