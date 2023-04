BOULAIS (CARRIÈRE), Pauline



À Saint-Hubert, le 30 mars 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline (Carrière) Boulais, épouse de feu Henri Boulais.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Cãm Tu Pham), Michèle et Nicole (Michael McBain), ses petits-enfants : Muriel, Vincent et Thomas, ainsi que son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos de Saint-Hubert, 8145 Chemin de Chambly,vendredi le 7 avril 2023 de 9h à 11h, suivi des dernières prières à la chapelle du complexe à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur.