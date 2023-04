3e lien: Guilbault «vient de recevoir» les études actualisées, révèle François Legault

La ministre des Transports Geneviève Guilbault «vient de recevoir» les études tant attendues sur le projet de 3e lien, a révélé le premier ministre François Legault, qui demande «d'être patient» d’ici leur dévoilement, dans «quelques semaines».

«On est en train de les examiner, les analyser. [...] D'ici quelques semaines, tout ça va être dévoilé», a assuré le chef caquiste, en répondant aux questions à ce sujet du chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

M. Legault s’est toutefois bien gardé d’indiquer si le coût maximal de 6,5 milliards $ annoncé en avril 2022 par son gouvernement tient toujours, comme QS l’a demandé à plusieurs reprises, depuis la semaine dernière.

Selon ce qui a filtré dans les médias, mardi, la nouvelle mouture du projet de tunnel Québec–Lévis comprendrait toujours deux tubes, dont un réservé exclusivement au transport collectif, possiblement une ligne de tramway. Le deuxième tube comprendrait deux étages, un dans chaque direction, uniquement pour les voitures.

«Il est grand, le mystère de la foi, parce que sérieusement, sérieusement, il n'y a rien de plus mystérieux pour moi que la foi inébranlable du premier ministre dans le projet de troisième lien. On est rendus à la septième version du projet en huit ans. En fait, le seul chantier qui avance plus lentement que le troisième lien, à la CAQ, c'est le logement social», a ironisé M. Nadeau-Dubois.

L’impact du télétravail

François Legault, qui avait d’abord promis, pendant la campagne électorale, que de premières études seraient dévoilées en début d’année, a répété que les données préliminaires obtenues en janvier ne tenait pas suffisamment compte des impacts du télétravail.

«Il y a encore des impacts importants, a insisté le premier ministre. [...] Il y a beaucoup d'analystes qui pensaient, encore il y a un an, que le volume des personnes qui travaillent au bureau reviendrait comme avant la pandémie. On est en train de se rendre compte que ce n'est pas le cas, et je pense que c'est important d'analyser la situation actuelle, d'avoir des experts qui nous font des prévisions les prochaines années.»

Selon le chef caquiste, il s’agit d’une façon de «gérer correctement les fonds publics». «C'est ce qu'on est en train de faire», a résumé M. Legault, en demandant au chef du deuxième groupe d’opposition « d'être patient ».