BOULANGER, Marc



À Brossard, le 19 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Marc Boulanger.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée de 67 années, Thérèse Guérin, ses 5 enfants, Claude, Lyson (Alain Perreault), Annie, Jean (Cécilia Valle) et Martin (Manon Potvin), ses 14 petits-enfants, Pierre-Marc, Jean-Francois, Marie-Christine, Guillaume, Jean-Philippe, Louis-Mathieu, Pierre-Yves, Marc-André, Christopher, Vincent, Catherine, Juan Marcos, Élodie et Mathilde, de même que ses 2 arrière-petites-filles, Maya et Sarah. Marc laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Gisèle (Bernard Gagnon), Denise (Raymond Frigon), Rita (Roger Gauthier), Christiane (Roger Bernier) et Rita Denis, son beau-frère Alain (Diane Noël), ses neveux et nièces, et les nombreux amis qu'il a côtoyés au fil des années, incluant dernièrement ceux de la Résidence L'Avantage.La famille accueillera parents et amis le vendredi 12 mai 2023 de 13h à 16h, à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARDUne cérémonie célébrant la vie de Marc aura lieu de 16h à 17h, suivie d'un goûter où nous pourrons partager souvenirs et anecdotes.Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Jean Lapointe.https://maisonjeanlapointe.org/