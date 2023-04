87e Tournoi des Maîtres: le derby au veston vert est ouvert

AUGUSTA | Dans cette nouvelle ère du golf professionnel, qui mettra le grappin sur le fameux vert dans le derby qui s’ouvre ce matin à Augusta ? Un étalon du PGA Tour ou un mustang de LIV Golf ?

• À lire aussi: Malaise signé Mickelson au célèbre souper des Champions du Masters

• À lire aussi: Tournoi des Maîtres: le grand patron calme le jeu

Ce sont là deux grandes questions planant autour de l’Augusta National à l’occasion de la 87e édition du Tournoi des Maîtres. Car il est fort possible qu’une poignée de canons du circuit géré par le controversé Greg Norman puissent s’imposer jusqu’à la ronde finale.

Les Cameron Smith et Brooks Koepka figurent parmi les favoris de LIV à jouer les trouble-fêtes. L’Australien est le dernier vainqueur d’un tournoi majeur. Ça se passait sur les allées du Old Course de St Andrews où il a embrassé la Claret Jug.

Smith connaît du succès à Augusta où il a terminé dans le top 5 à trois occasions depuis cinq ans. Moins occupé sur LIV, il est toutefois moins performant depuis le début de janvier. Il n’avait disputé que onze rondes en compétition jusqu’à ce qu’il cogne à la porte du prestigieux club de Washington Road, lundi.

Moins de préparation

De son propre aveu, sa préparation en vue de la nouvelle saison a fait défaut. Il cherche à se remettre sur les rails et il espère que le Masters lui permettra d’y arriver.

Koepka a retrouvé la forme avec sa victoire à Orlando le week-end dernier. Mais jusque-là, il offrait des performances bien ordinaires.

Serait-ce suffisant pour rejoindre les Jon Rahm, Scottie Scheffler, Rory McIlroy et Jordan Spieth qui roulent à plein régime sur le circuit de la PGA ?

Rahm compte déjà trois victoires cette saison. Le puissant espagnol a joué 21 de ses 29 rondes sous la normale. Il pointe au premier échelon dans toutes les statistiques révélatrices alors qu’il présente un score moyen de 68 coups à ses sorties.

Au tour de Rory ?

Rory McIlroy convoite quant à lui le veston vert depuis sa déroute en 2011. Il s’estime maintenant capable d’assembler tous les ingrédients nécessaires pour enfin être couronné sur la terre sacrée du National. Avec deux victoires en poche cette saison, il compte sept tops 10 à ses 14 présences à Augusta. Il y est gonflé à bloc depuis son éclatante ronde finale de 64 (-8) l’an dernier.

Jordan Spieth n’a plus besoin de présentation à Augusta. Le champion de 2015 est mûr pour retrouver le chemin de la victoire après des performances encourageantes au championnat Valspar (3e) et à l’Invitation Arnold Palmer (4e).

Il aura toutefois fort à faire pour voler le veston à Scottie Scheffler qui vise un rare doublé. Dans l’histoire, seuls Tiger Woods (2002), Nick Faldo (1990) et Jack Nicklaus (1966) ont réussi l’exploit.

Hormis ces favoris, il ne faut pas oublier les Max Homa, Cameron Young et surtout Shane Lowry. Ce dernier pourrait se démarquer dans les conditions climatiques difficiles prévues lors des quatre prochains jours. Avec ses habiletés et sa créativité, Lowry peut jouer le rôle de ce sombre chevalier rôdant près de la tête.

SCOTTIE SCHEFFLER

Photo AFP

26 ans | États-Unis

Présence au Masters : 4e

Meilleur résultat : Champion en titre

Score relatif à la normale : -17 (12 rondes)

Taux de verts en coups prescrits en 2022 : 68,1 % (5e)

RORY McLIROY

Photo AFP

33 ans | Irlande du Nord

Présence au Masters : 15e

Meilleur résultat : 2e (2022)

Meilleure ronde au ANGC : 64 (R4 2022)

Nombre moy. de coups roulés par ronde : 29,4

JORDAN SPIETH

Photo AFP

29 ans | États-Unis

Présence au Masters : 11e

Meilleur résultat : 1er (2015)

Nombre de rondes sous la normale : 22 (sur 32)

Nombre moy. de roulés par ronde en 2015 : 27 (3e)

JON RAHM

Photo AFP

28 ans | Espagne

Présence au Masters : 7e

Meilleur résultat : 4e (2018)

Nombre de rondes sous la normale : 13 (sur 24)

Meilleure précision depuis les tertres : 73,2 % (2018)

Augusta express

5 trous d’un coup

Par une splendide journée autour d’Ike’s Pond, le nouveau parcours à normale 3 était la vedette de l’après-midi à l’occasion de la compétition traditionnelle. Celle-ci met l’accent sur le plaisir et le bon temps en famille. Plusieurs enfants ont donc épaté la galerie.

Les milliers de spectateurs n’ont pas été déçus du spectacle puisque les golfeurs ont réussi cinq trous d’un coup. Du lot, l’Irlandais Seamus Power a réalisé un véritable exploit. Il en a réussi deux de suite pour terminer le concours en beauté !

« C’est un véritable rêve qui devient réalité. Un seul, c’est très spécial en soi, mais le second est tout à fait surréel », a affirmé le golfeur de 36 ans qui en compte maintenant 16 dans sa vie.

« C’était vraiment incroyable », a renchéri celui qui n’a toutefois pas gardé sa balle. Il succède à Claude Harmon (1968) et Toshi Izawa (2002) pour avoir réussi deux trous d’un coup consécutifs.

L’Américain Tom Hoge a gagné la compétition à -6, ayant lui aussi réalisé la perfection au 8e fanion. Bubba Watson, au 5e, et Scottie Scheffler, au 9e, ont aussi inscrit le spectaculaire 1 à leur carte.

Dans l’histoire de ce traditionnel concours à normales 3, on compte maintenant 107 as. En 2016, neuf golfeurs avaient contribué à établir la marque historique.

La vérité toute crue de Varner III

Les propos d’Harold Varner III dans le Washington Post font écarquiller les yeux. Dans une longue entrevue accordée au réputé quotidien américain, il explique les raisons pour lesquelles il a rejoint LIV Golf qui lui offrait un bonus à la signature de plus de 15 millions $.

L’Américain n’y va pas avec le dos de la cuillère. Il plante directement la fourchette dans la table d’ébène !

En regardant son trophée gagné en février 2022 lors du tournoi Public Investment Fund Saudi International, il dit qu’il « n’en a rien à foutre ».

Mais surtout, il n’endosse pas la ligne directrice du circuit répétée par son commissaire Greg Norman, qui estime que le golf peut servir d’élément pour la diplomatie mondiale. Il croit aussi que LIV peut faire grandir le sport.

« Ils sont tous des pleins de merde. Ils cherchent à remplir leurs poches, fustige Varner III. Je leur répète tout le temps. Ils ne jouent pas sur ce circuit pour faire grandir ce putain de sport. »

Reste maintenant à voir si Varner sera mis à l’amende pour ses propos contre son circuit. Ce qui va à l’encontre des termes des contrats.