LABBÉ, Dr Robert



22 septembre 1954 - 17 mars 2023C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Dr Robert Labbé, à la suite d'une courte maladie.Il a paisiblement quitté notre monde, entouré de sa femme Linda et de son fils Jean-Simon, vendredi le 17 mars au CHUM de Montréal.Il laisse avec une peine immense son épouse Linda avec qui il a partagé sa vie pendant plus de 31 ans; son fils Jean-Simon, sa belle-fille Isabelle, sa petite-fille Victoria Rose, sa mère Janine, sa belle-mère Florence ainsi que plusieurs parents et amis tant du milieu professionnel que personnel.Il est parti rejoindre, son père Clairval ainsi que son frère aîné Claude.La famille tient à adresser des remerciements au CHUM, particulièrement au département hépatobiliaire, notamment la Dre Plasse ainsi qu'au département d'oncologie, notamment le Dr Moustapha Tehfé.La famille vous accueillera samedi le 15 avril à l'église de St-Rémi. Les condoléances auront lieu de 10h30 à 13h, suivi du service.Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons au CHUM.